मुंगसाचं तोंड बघितल्याने काय फायदे होतात?

संतोष कानडे
मुंगसाचं तोंड बघणं शुभ संकेत मानलं जातं आणि दिवसाची सुरुवात चांगली होते, असा लोकविश्वास आहे.
मुंगूस हा सापाचा नैसर्गिक शत्रू असल्याने त्याला धैर्य, संरक्षण आणि संकटांवर मात करण्याचे प्रतीक मानले जाते.
प्रवासाला निघताना मुंगूस दिसल्यास प्रवास सुखरूप होतो, अशी काही भागांत पारंपरिक समजूत आहे.
मुंगूस दिसणे हे अचानक येणाऱ्या अडचणींपासून संरक्षण मिळण्याचे संकेत मानले जाते.
काही लोकपरंपरांमध्ये मुंगूस समृद्धी आणि आर्थिक लाभाचे प्रतीक मानले जाते.
मुंगूस चपळ आणि सावध प्राणी असल्यामुळे त्याचे दर्शन बुद्धी, सतर्कता आणि योग्य निर्णय घेण्याशी जोडले जाते.
कठीण प्रसंगी मुंगूस दिसणे हे धैर्याने परिस्थितीचा सामना करण्याचा शुभ संकेत मानला जातो.
काही वास्तू आणि लोकपरंपरांमध्ये मुंगसाचे दर्शन घरासाठी सकारात्मक मानले जाते.
मुंगूस आणि नाग यांच्यातील संघर्षाच्या कथांमुळे त्याला वाईट शक्तींवर विजय मिळवण्याचे प्रतीक मानण्याची परंपरा आहे.
मात्र मुंगसाचं तोंड पाहिल्याने प्रत्यक्षात धनलाभ, यश किंवा संकट टळते, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही; हे प्रामुख्याने लोकविश्वास आहेत.