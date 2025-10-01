दसऱ्याला चुकूनही खरेदी करू नका 'या' 3 वस्तू, नाहीतर तुमचं मोठं नुकसान होणार..!

Saisimran Ghashi

दसऱ्याला नवी खरेदी

दसऱ्याला नव्या वस्तूंची खरेदी करणे शुभ मानले जाते

दसऱ्याला काय घेऊ नये

अनेक लोक सांगतात दसऱ्याला कोणत्या वस्तू खरेदी कराव्यात, पण काय घेऊ नये हे सांगत नाहीत

3 वस्तू अशुभ

अशा काही वस्तू आहेत ज्या दसऱ्याला अजिबात खरेदी करू नये, ते घेणे अशुभ असते

काळे कपडे

दसऱ्याला काळे कपडे खरेदी करू नयेत

धारदार वस्तू

दसऱ्याच्या दिवशी चाकू, कात्री यांसारख्या धारदार वस्तू खरेदी करू नयेत. यामुळे घरात नकारात्मकता येऊ शकते असे मानले जाते.

चामड्याच्या वस्तू

चामड्याच्या वस्तूंची खरेदी टाळावी, कारण चामडे प्राण्यांच्या कातडीपासून बनवलेले असते आणि हिंदू धर्मात ते अपवित्र मानले जाते.

धार्मिक आणि ज्योतिषीय विश्वास

हे नियम केवळ धार्मिक आणि ज्योतिषीय विश्वासांवर आधारित आहेत. हे पाळणे पूर्णपणे तुमच्या श्रद्धेवर अवलंबून आहे

दसरा आनंदाचा-उत्साहाचा

दसरा हा आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण असल्याने सकारात्मकता आणि चांगुलपणाचा स्वीकार करण्यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे.

