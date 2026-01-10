Potatoes and obesity: बटाटे खाल्ल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या, फायदे अन् गैरसमज

Mayur Ratnaparkhe
हेल्थलाइन वेबसाइट (Healthline.com) नुसार, बटाटे योग्यरित्या आणि योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात.
तथापि, हे तुम्ही ते कसे तयार करता आणि किती प्रमाणात खाता यावर अवलंबून असते.
बटाट्यामध्ये कोणत्याही पोषणतत्व नसते असे अनेकदा मानले जाते, परंतु हे खरे नाही.
बटाटे नैसर्गिक फायबरने समृद्ध असतात आणि कॅलरीज आणि चरबी कमी असतात.
बटाटामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी6 आणि पोटॅशियम देखील मुबलक प्रमाणात असते.
याचा अर्थ असा की बटाटे केवळ कार्बोहायड्रेट किंवा स्टार्च नसून अनेक आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात.
बटाटे चरबी वाढवत नाहीत, तर वजन वाढण्यात खरी भूमिका त्यांची तयार करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असते.
प्रथिने आणि फायबरयुक्त भाज्यांसह बटाटे खाल्ल्याने साखरेचे प्रमाण वाढण्याचा धोका कमी होतो, जो मधुमेहींसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
