Potatoes and obesity: बटाटे खाल्ल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या, फायदे अन् गैरसमज

Mayur Ratnaparkhe

योग्य प्रमाणात खावे -

हेल्थलाइन वेबसाइट (Healthline.com) नुसार, बटाटे योग्यरित्या आणि योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात.

कसे तयार करता? -

तथापि, हे तुम्ही ते कसे तयार करता आणि किती प्रमाणात खाता यावर अवलंबून असते.

पोषणतत्व असते का?-

बटाट्यामध्ये कोणत्याही पोषणतत्व नसते असे अनेकदा मानले जाते, परंतु हे खरे नाही.

नैसर्गिक फायबर -

 बटाटे नैसर्गिक फायबरने समृद्ध असतात आणि कॅलरीज आणि चरबी कमी असतात.

पोषक घटक कोणते? -

बटाटामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी6 आणि पोटॅशियम देखील मुबलक प्रमाणात असते.

पोषण तत्वाने समृद्ध -

याचा अर्थ असा की बटाटे केवळ कार्बोहायड्रेट किंवा स्टार्च नसून अनेक आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात.

चरबी वाढवत नाहीत -

बटाटे चरबी वाढवत नाहीत, तर वजन वाढण्यात खरी भूमिका त्यांची तयार करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असते.

मधुमेहींसाठी फायदेशीर -

प्रथिने आणि फायबरयुक्त भाज्यांसह बटाटे खाल्ल्याने साखरेचे प्रमाण वाढण्याचा धोका कमी होतो, जो मधुमेहींसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

Next : मानवी शरीरावर तीळ का तयार होतात? जाणून घ्या कारण

moles on human body

|

ESakal

येथे पाहा