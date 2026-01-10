मानवी शरीरावर तीळ का तयार होतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

गंभीर

आजकाल लोक त्यांच्या त्वचेबद्दल खूप गंभीर आहेत. म्हणून, जेव्हा शरीरावर अचानक तीळ दिसतात तेव्हा पहिला प्रश्न उद्भवतो की हे तीळ का दिसतात आणि ते एखाद्या आजाराचे लक्षण आहेत का.

लहानसा डाग

खरंच , तीळ हा त्वचेवर एक लहानसा डाग असला तरी तो केवळ तुमच्या त्वचेचा पोत बदलत नाही तर कधीकधी आरोग्याची महत्त्वपूर्ण माहिती देखील देऊ शकतो.

तीळ

विशेषतः जेव्हा तीळ अचानक दिसतो, रंग बदलतो किंवा आकारात वाढतो , तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. त्वचेमध्ये असलेल्या मेलेनिन रंगद्रव्यामुळे तीळ तयार होतात.

पेशी

जेव्हा त्वचेच्या वरच्या थरात मेलेनोसाइट्स नावाच्या पेशी एकाच ठिकाणी जमा होतात आणि अधिक रंगद्रव्य तयार करू लागतात तेव्हा तिथे तीळ तयार होतो.

निळे

हे तीळ तपकिरी, काळे, हलके गुलाबी किंवा कधीकधी निळे देखील असू शकतात . काही तीळ जन्मापासूनच असतात , तर काही हळूहळू बालपणात दिसतात.

प्रौढ व्यक्ती

त्वचा तज्ञांच्या मते, प्रौढ व्यक्तीच्या शरीरावर १० ते ४० तीळ असणे सामान्य मानले जाते. वयानुसार हे थोडे बदलू शकतात. कालांतराने अनेक तीळ अधिक ठळक होतात.

कारणे

रंग फिकट होऊ शकतो किंवा तीळ स्वतःहून नाहीसा होऊ शकतो.​ डॉक्टरांच्या मते, शरीरावर तीळ तयार होण्यामागे अनेक कारणे असतात.

हार्मोनल

जर कुटुंबात कोणाला अनेक तीळ असतील तर ही समस्या पुढील पिढीमध्ये देखील दिसून येऊ शकते. किशोरावस्था, गर्भधारणेदरम्यान किंवा हार्मोनल बदलांमध्ये नवीन तीळ देखील दिसू शकतात.

तीळांचा रंग

या काळात जुन्या तीळांचा रंग देखील बदलू शकतो. त्याच वेळी, सूर्याच्या अल्ट्राव्हायोलेट किरणांमुळे कधीकधी मेलेनिनचे उत्पादन वाढते.

बदल

अशा परिस्थितीत, शरीराच्या त्या भागांवर तीळ अधिक दिसतात जे सूर्यप्रकाशाच्या थेट संपर्कात असतात. याशिवाय, वाढत्या वयानुसार त्वचेतील बदल देखील तीळ तयार होण्याचे एक कारण असू शकतात.

