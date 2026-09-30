Salted Peanuts : खारे शेंगदाणे खाल्ल्याने पित्त होते का?, काय उपाय करावा

Sandeep Shirguppe
शेंगदाणे पौष्टिक असले तरी काही जणांना ते खाल्ल्यानंतर अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होऊ शकते.
शेंगदाण्यात चरबीचे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याने काही जणांना पचनाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो.
Salted Peanuts
esakal
खारे शेंगदाणे जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास काही जणांना पोटात जळजळ किंवा आंबट ढेकर येऊ शकतात.
Salted Peanuts
esakal
खारे शेंगदाणे खाल्ल्याने प्रत्येकालाच पित्त होते, असे नाही.
आधीपासून अॅसिडिटीची समस्या असल्यास शेंगदाणे कमी प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते.
शेंगदाणे खाल्ल्यानंतर त्रास होत असल्यास काही दिवस ते बंद करून फरक जाणवतो का, हे पाहा.
Salted Peanuts
esakal
शेंगदाणे खायचे असल्यास कमी मीठाचे किंवा साधे भाजलेले शेंगदाणे कमी प्रमाणात घेऊ शकता.
वारंवार छातीत जळजळ, तीव्र पोटदुखी किंवा उलटी होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.