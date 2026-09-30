Salted Peanuts : खारे शेंगदाणे खाल्ल्याने पित्त होते का?, काय उपाय करावा

Sandeep Shirguppe

शेंगदाणे आणि पित्त

शेंगदाणे पौष्टिक असले तरी काही जणांना ते खाल्ल्यानंतर अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होऊ शकते.

Salted peanuts | sakal

चरबीचे प्रमाण

शेंगदाण्यात चरबीचे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याने काही जणांना पचनाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो.

Salted Peanuts

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esakal

मीठाचा परिणाम

खारे शेंगदाणे जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास काही जणांना पोटात जळजळ किंवा आंबट ढेकर येऊ शकतात.

Salted Peanuts

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esakal

सर्वांनाच त्रास नाही

खारे शेंगदाणे खाल्ल्याने प्रत्येकालाच पित्त होते, असे नाही.

Salted peanuts | sakal

अॅसिडिटी असल्यास काळजी

आधीपासून अॅसिडिटीची समस्या असल्यास शेंगदाणे कमी प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते.

Salted peanuts | sakal

काही दिवस टाळून पाहा

शेंगदाणे खाल्ल्यानंतर त्रास होत असल्यास काही दिवस ते बंद करून फरक जाणवतो का, हे पाहा.

Salted Peanuts

|

esakal

कमी मीठाचा पर्याय

शेंगदाणे खायचे असल्यास कमी मीठाचे किंवा साधे भाजलेले शेंगदाणे कमी प्रमाणात घेऊ शकता.

Salted peanuts | sakal

त्रास वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला

वारंवार छातीत जळजळ, तीव्र पोटदुखी किंवा उलटी होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Salted peanuts | sakal
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