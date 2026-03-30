जहाजांना समुद्रात टोल भरावा लागतो का? हा कर कोण आणि कसा आकारतं? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत असताना जागतिक व्यापारी मार्गांमध्ये एक नवीन पैलू समोर येत आहे. इराणने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये एक सुरक्षित सागरी मार्ग तयार केला.
Ships Pay Toll in Sea
ESakal
त्यातून जाण्यासाठी जहाजांकडून मोठी रक्कम आकारण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे जगभरात एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. खुल्या समुद्रात जहाजांना खरोखरच टोल भरावा लागतो का?
आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, खुल्या समुद्रातून प्रवास करताना जहाजांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. महासागर हे एक जागतिक सामायिक संसाधन मानले जाते.
याचा अर्थ असा की, केवळ आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातून जाण्यासाठी कोणताही देश शुल्क आकारू शकत नाही. सुरळीत जागतिक व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी हे तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मात्र, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती अधिकाधिक कठीण होत चालली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने एक नियंत्रित मार्ग तयार केला असून काही जहाजांकडून सुरक्षा शुल्क आकारले जात आहे.
काही प्रकरणांमध्ये, हे शुल्क प्रति जहाज २ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत असल्याचे वृत्त आहे. लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजन्सच्या मते, या सुरक्षित मार्गातून जाण्यासाठी किमान एका जहाजाकडून २ दशलक्ष डॉलर्स आकारण्यात आले.
इराणचा असा युक्तिवाद आहे की ते संघर्षग्रस्त क्षेत्रात सुरक्षा आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देत आहे, आणि म्हणूनच जहाजांनी या खर्चात योगदान दिले पाहिजे.
कायदेकर्त्यांनी हे शुल्क न्याय्य ठरवण्यासाठी औपचारिक कायद्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील अधिवेशनानुसार, सर्व देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनींमधून जाण्याचा अधिकार आहे.
केवळ त्यामधून जाण्यासाठी किनारी देश जहाजांवर कर किंवा पथकर आकारू शकत नाहीत. जरी नैसर्गिक सागरी मार्ग साधारणपणे टोलमुक्त असले तरी, कालव्यांसारख्या मानवनिर्मित जलमार्गांवर जहाजांना लक्षणीय शुल्क भरावे लागते.ृ
याव्यतिरिक्त, बंदरांमध्ये किंवा प्रादेशिक जलक्षेत्रात प्रवेश करताना जहाजांना बंदर शुल्क, मार्गदर्शक शुल्क आणि दीप शुल्क भरावे लागते. मोठ्या आणि जड जहाजांना जास्त शुल्क आकारले जाते.
जहाजाच्या प्रकारावर अवलंबून असलेल्या रस्त्यावरील टोलच्या विपरीत, सागरी टोलची गणना जहाजाचे एकूण टनभार, जहाजाचा प्रकार आणि जहाज मालवाहू आहे की रिकामे आहे यावर आधारित असते.
