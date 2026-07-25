Zepto आणि Blinkit स्टोअर आतून कसे असतात?

Sandip Kapde

डार्क स्टोअर

Zepto आणि Blinkit चे स्टोअर हे सामान्य किराणा दुकानासारखे नसून "डार्क स्टोअर" म्हणून ओळखले जातात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

उद्देश

या स्टोअरमध्ये फक्त ऑनलाइन ऑर्डरची तयारी आणि डिलिव्हरीसाठी काम केले जाते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

शेल्व्ह

आत व्यवस्थित शेल्व्ह्ज लावलेल्या असतात ज्यात विविध वस्तू ठेवलेल्या असतात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

प्रवेश

सामान्य ग्राहकांना या स्टोअरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

आकार

बहुतेक स्टोअर १,५०० ते ३,००० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे असतात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

रचना

स्टोअरमध्ये शेल्फ आणि रांगांची मांडणी अतिशय व्यवस्थित केलेली असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

वर्गीकरण

प्रत्येक रांग आणि विभागाला क्रमांक किंवा अक्षरांनी ओळख दिलेली असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

साठा

स्टोअरमध्ये सुमारे २,००० ते ३,००० लोकप्रिय वस्तूंचा साठा ठेवला जातो.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

कोल्डस्टोरेज

दूध, भाजीपाला, मांस आणि इतर नाशवंत वस्तूंसाठी स्वतंत्र शीतगृह असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

निवड

ऑर्डर आल्यानंतर कर्मचारी मोबाईल किंवा स्कॅनरच्या मदतीने वस्तू पटकन गोळा करतात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

पॅकिंग

गोळा केलेल्या वस्तू पॅकिंग विभागात जलद गतीने पॅक केल्या जातात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

तंत्रज्ञान

रिअल-टाइम स्क्रीनवर प्रत्येक ऑर्डरची माहिती आणि प्रगती दिसत असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

वेग

१० ते १५ मिनिटांत ऑर्डर पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था वेगावर आधारित असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

डिलिव्हरी

स्टोअरच्या बाहेर डिलिव्हरी पार्टनर ऑर्डर घेण्यासाठी तयार असतात.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

व्यवस्था

अनेक स्टोअरमध्ये स्वच्छता आणि व्यवस्थापन चांगले असते, मात्र काही ठिकाणी त्रुटीही आढळल्या आहेत.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

गोदाम

Zepto आणि Blinkit चे डार्क स्टोअर हे ग्राहकांसाठी दुकान नसून जलद ऑनलाइन डिलिव्हरीसाठी तयार केलेले आधुनिक गोदाम असते.

Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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esakal

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