रात्री जंगलातील झाडे एकमेकांशी कसे बोलतात? जाणून घ्या यामागचे वैज्ञानिक सत्य...

Mansi Khambe

सूर्यास्त

सूर्यास्तानंतर जंगल शांत वाटू शकते. पण जमिनीखाली काहीतरी वेगळेच घडत असते. शास्त्रज्ञांच्या मते, झाडे माणसांप्रमाणे आवाजाचा वापर करून संवाद साधत नाहीत.

Tree Communication

|

ESakal

बुरशी

त्याऐवजी ती जमिनीखालील बुरशीच्या जाळ्यांद्वारे आणि हवेतील रासायनिक संकेतांद्वारे माहितीची देवाणघेवाण करतात.

Tree Communication

|

ESakal

झाडे

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, झाडे 'वुड-वाइड वेब' किंवा 'मायकोरायझल नेटवर्क' नावाच्या एका मोठ्या भूमिगत बुरशीच्या जाळ्याने जोडलेली असतात.

Tree Communication

|

ESakal

देवाणघेवाण

ही प्रणाली वेगवेगळ्या झाडांच्या मुळांना जोडते, ज्यामुळे त्यांना संकेत आणि संसाधनांची देवाणघेवाण करता येते.

Tree Communication

|

ESakal

प्रतिसाद

झाडे शाब्दिक भाषेचा वापर करण्याऐवजी त्यांच्या मुळांद्वारे विद्युत आवेग आणि रासायनिक संदेश पाठवतात. हे संकेत पर्यावरणातील बदलांना आणि जवळपासच्या इतर झाडांना प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वय साधण्यास मदत करतात.

Tree Communication

|

ESakal

सेंद्रिय संयुगे

जेव्हा कीटक किंवा कीड झाडावर हल्ला करतात, तेव्हा ते हवेत बाष्पशील सेंद्रिय संयुगे सोडते. जवळपासची झाडे ही रसायने ओळखतात.

Tree Communication

|

ESakal

मातृवृक्ष

या धोक्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी स्वतःची संरक्षण यंत्रणा तयार करण्यास सुरुवात करतात. मोठी झाडे, ज्यांना अनेकदा 'मातृवृक्ष' म्हटले जाते.

Tree Communication

|

ESakal

शर्करा

ती भूमिगत जाळ्यांद्वारे मर्यादित सूर्यप्रकाश असलेल्या सावलीच्या ठिकाणी वाढणाऱ्या लहान रोपांपर्यंत शर्करा आणि पोषक तत्वे पोहोचवू शकतात.

Tree Communication

|

ESakal

पोषक तत्वे

हे भूमिगत जाळे शेजारील झाडांना आजारी, तणावग्रस्त किंवा जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या झाडांसोबत पाणी आणि आवश्यक पोषक तत्वे वाटून घेण्यास देखील मदत करते.

Tree Communication

|

ESakal

श्वास

जरी रात्री प्रकाशसंश्लेषण थांबत असले तरी, झाडे त्यांच्या मुळांद्वारे श्वास घेणे आणि पाणी, पोषक तत्वे व रासायनिक संकेतांची देवाणघेवाण करणे सुरू ठेवतात.

Tree Communication

|

ESakal

जगातील सर्वात शक्तिशाली 'कॉम्प्युटर' तुमच्याच डोक्यात! मेंदूची मेमरी किती GB ची असते? जाणून घ्या...

Brain memory

|

ESakal

येथे क्लिक करा