जगातील सर्वात शक्तिशाली 'कॉम्प्युटर' तुमच्याच डोक्यात! मेंदूची मेमरी किती GB ची असते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
मानवी मेंदूला अनेकदा आतापर्यंत तयार केलेला सर्वात शक्तिशाली संगणक म्हटले जाते. त्याच्या क्षमता जगातील सर्वात वेगवान सुपरकॉम्प्युटरपेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त आहेत.
Brain memory
Esakal
शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, मानवी मेंदूची साठवण क्षमता अंदाजे २.५ पेटाबाइट्स, म्हणजेच २५ लाख जीबी आहे. हे अंदाजे ३० लाख तासांचे एचडी व्हिडिओ साठवण्यासाठी पुरेसे आहे.
Brain memory
ESakal
हे ३४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सतत व्हिडिओ प्लेबॅक करण्याइतके आहे. मेंदूत अंदाजे ८६ अब्ज न्यूरॉन्स असतात. प्रत्येक न्यूरॉन हजारो जोडण्या तयार करतो, ज्यांना सिनॅप्सेस म्हणतात.
Brain memory
ESakal
ही जाळी प्रचंड प्रमाणात माहिती साठवण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जबाबदार असतात. स्थिर साठवण क्षमता असलेल्या संगणकांप्रमाणे नसून, आपण विचार करतो. शिकतो.
Brain memory
ESakal
अनुभव मिळवतो त्याप्रमाणे मेंदू सतत नवीन चेता-जोडण्या तयार करत असतो. या क्षमतेमुळे त्याला कालांतराने आपली प्रक्रिया करण्याची आणि स्मरणशक्तीची क्षमता वाढवता येते.
Brain memory
ESakal
या उल्लेखनीय कामगिरीनंतरही, मानवी मेंदू केवळ २० वॅट ऊर्जेवर चालतो, जी साधारणपणे एका लहान बल्बच्या ऊर्जेइतकी असते.
Brain memory
ESakal
याउलट, आधुनिक सुपरकॉम्प्युटर्सना गुंतागुंतीची गणिते करण्यासाठी मेगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असते. मेंदू स्मृती, भावना, सर्जनशीलता, जाणीव आणि अनुकूलनक्षमता यांना एकत्र आणतो.
Brain memory
ESakal
तसेच श्वासोच्छ्वास, हृदयाचे ठोके, दृष्टी आणि विचार यांवरही नियंत्रण ठेवतो. याउलट, सुपरकॉम्प्युटर केवळ मानवाने दिलेल्या माहिती आणि सूचनांच्या आधारेच कार्य करू शकतात.
Brain memory
ESakal
मेमरी भरल्यावर मेंदू क्रॅश होण्याऐवजी तो कालांतराने कमी महत्त्वाच्या आठवणी नष्ट करतो. त्यांच्या जागी नवीन माहिती लिहितो. ही अनोखी प्रक्रिया नवीन अधिक महत्त्वाच्या माहितीसाठी जागा मोकळी करण्यास मदत करते.
Brain memory
ESakal
Flags rectangular shape reason
ESakal