झाडं सुद्धा एकमेकांशी बोलतात आणि संवाद साधतात? निसर्गाचं 'हे' गुपित ऐकून थक्क व्हाल!

Varsha Balhe

झाडं एकमेकांशी बोलतात? निसर्गाचं हे रहस्य ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल.

Do Trees Really Communicate?

‘वुड वाईड वेब’ म्हणजे काय? झाडांच्या मुळांखाली बुरशीचं एक विशाल नेटवर्क असतं.

या नेटवर्कमुळे झाडं एकमेकांशी जोडलेली असतात. यालाच वैज्ञानिक ‘मायकोरिझल नेटवर्क’ म्हणतात.

मोठी झाडं लहान रोपांना मदत करतात! पाणी आणि अन्नाची देवाणघेवाणही होते.

कीटकांचा हल्ला झाला तर? झाडं हवेत खास रसायने सोडून इतर झाडांना सावध करतात.

मग आजूबाजूची झाडं स्वतःचं संरक्षण सुरू करतात. ती कीटकांना नको असणारी रसायने तयार करतात.

जंगलात असतात ‘आई-झाडं’! मोठी आणि जुनी झाडं लहान रोपांचं संगोपन करतात.

निसर्गाचा हा अद्भुत संवाद झाडांमध्येही जिवंत समाज आणि संवेदनशीलता असल्याचं दाखवतो.

