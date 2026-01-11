दुसऱ्याला जांभई देताना पाहून तुम्हालाही जांभई का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण काय

Mansi Khambe
जांभई येणे ही जगातील सर्वात संसर्गजन्य सामान्य क्रियांपैकी एक आहे. तुम्हाला ते ऐकण्याची, वास घेण्याची किंवा काहीही स्पर्श करण्याची आवश्यकता नाही.
अनेकदा दुसऱ्याला जांभई देताना पाहून आपल्यालाही जांभई येते, हे अनेकांच्या लक्षात आले असेल. मात्र असे का होते? यामागचं कारण काय ते जाणून घ्या.
बहुतेक लोकांना वाटते की जांभई देणे म्हणजे झोपेची गरज आहे. परंतु लोक थकल्यावर, जागे झाल्यावर, कंटाळल्यावर आणि अस्वस्थ वाटल्यावर जांभई देतात. त्यामुळे जांभई देणे हे केवळ झोपेशी संबंधित नाही.
जांभई मेंदूला थंड ठेवण्यास आणि त्याला सतर्क ठेवण्यास मदत करते. म्हणजेच गरम खोलीत खिडकी उघडणे, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.
जांभया पसरण्याचे खरे कारण तुमच्या मेंदूत दडलेले आहे. मानवांमध्ये 'मिरर न्यूरॉन्स' नावाच्या विशेष मेंदू पेशी असतात. यामुळे मेंदूला इतरांची नक्कल करायला आवडते.
जेव्हा तुम्ही एखाद्याला जांभई देताना पाहता, तेव्हा तुमचे मिरर न्यूरॉन्स प्रतिक्रिया देतात आणि मेंदूला 'आपणही तेच करूया!' असा संदेश देतात.
यामुळे मेंदू तुम्ही थकला आहात की नाही हे विचारण्यासाठी थांबत नाही. तो फक्त जे पाहतो त्याची नक्कल करतो. म्हणूनच एकदा जांभई दिसल्यावर तिला रोखणे इतके कठीण होते.
जांभई देणे ही केवळ एक शारीरिक क्रिया नाही; ती एक सामाजिक वर्तणूक देखील आहे. यामुळे तुमचा मेंदू तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी जोडला जातो आणि आपोआप प्रतिसाद देतो.
विशेष म्हणजे, खूप लहान मुलांना आणि काही प्राण्यांना जांभईचा संसर्ग सहज होत नाही. जसजसे मानव मोठे होतात आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक होतात, तसे जांभई देणे अधिक तीव्र होते.
