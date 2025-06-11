अभ्यास करताना झोप येते? मग 'या' 8 सोप्या उपायांनी ठेवा मेंदूला ताजेतवाने!

अभ्यास करताना झोप येते

जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, अभ्यास करताना झोप येत नाही असं म्हणणारी फारच कमी माणसं तुम्हाला भेटतील. पण यामुळे अभ्यास करण्यात अडथळा येतो. हे टाळण्यासाठी काही उपाय प्रभावशाली ठरतात. ते पाहूया.

झोप पूर्ण करा

रोज पुरेशी झोप घ्या. झोप पूर्ण झाली तर अभ्यास करताना डोळे मिटणार नाहीत.

सक्रिय पद्धतीने अभ्यास करा

मोठ्याने वाचा, समोरच्याला समजावून सांगा. असे केल्याने विषय लक्षात राहतो आणि झोप येत नाही.

अभ्यासाची जागा योग्य निवडा

अभ्यासासाठी प्रसन्न, शांत आणि चांगल्या प्रकाशाची जागा निवडा, जी लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करते. अंधुक प्रकाश व खूप आरामदायक वातावरण झोप आणू शकते.

३०-४५ मिनिटांनी ब्रेक घ्या

दर अर्ध्या तासाने ५ मिनिटांचा ब्रेक घ्या. चालायला जा, हाता-पायाची हालचाल करा. त्यामुळे मन ताजं राहील.

पाणी प्या, हायड्रेटेड राहा

अभ्यास करताना नियमितपणे पाणी प्या. त्यामुळे झोप येत नाही आणि मेंदू अ‍ॅक्टिव्ह राहतो.

नियमित व्यायाम करा

दररोज थोडा व्यायाम करा. यामुळे शरीर अ‍ॅक्टिव्ह राहतं आणि अभ्यास करताना झोप येत नाही.

ग्रुप स्टडी करा

मित्रांसोबत अभ्यास केल्याने विषयात रस निर्माण होतो आणि झोप येत नाही.

हेल्दी स्नॅक्स खा

चहा-कॉफीऐवजी प्रोटीन आणि फायबरयुक्त हलके, पौष्टिक पदार्थ खा. हे तुम्हाला जास्त एनर्जी देतील.

