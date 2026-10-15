जगातलं एकमेव मांसाहारी फळ ठाऊक आहे? तुम्ही खाल्लंय का?

Payal Naik
फळं ही शाकाहारी असतात. उपवासाच्या दिवशी किंवा इतर वेळीही आपण फळांची निवड आधी करतो.
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मात्र एक फळ आहे जे शाकाहारी नसून मांसाहारी असतं. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलंय.
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या फळाला मांसाहारी बनवण्यात एका छोट्याश्या कीटकाची मोठी भूमिका असते.
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हे फळ आहे अंजीर. अंजीर मध्ये फायबर, कॅल्शियम, आयर्न भरभरून असतं.
anjeer
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अंजिराच्या सेवनाने हाडं मजबूत होतात आणि शरीराला पोषण मिळतं.
anjeer
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अंजीर या फळामुळे बद्धकोष्ठता देखील कमी होते. मात्र तुम्हाला माहीत आहे का अंजीर मांसाहारी कसं बनतं?
anjeer
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अंजिराच्या झाडांवर असलेल्या फुलांचे परागीकरण एक खास कीटक करतो.
anjeer
esakal
हा मादी कीटक अंजिराला छोटं छिद्र पाडून आत जातात आणि फुलांचं परागण करतात.
anjeer
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मात्र या कीटकाला आत गेल्यानंतर बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे ते आत अडकून राहतात.
anjeer
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त्यामुळे तो कीटक तिथेच मृत पावतो. त्याचे अवशेष अंजिराच्या आतच राहतात.
anjeer
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हळूहळू त्याच्या शरीराचं विघटन होतं. त्यामुळे काही जण अंजिराला मांसाहारी मानतात.
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दररोज १२ तास कूलर वापरला तर महिन्याला किती बिल येईल?
cooler electricity bill
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