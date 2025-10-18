दिवाळीत ग्लोइंग फेससाठी पार्लरमध्ये कुठं जाताय? चेहऱ्यावर टोमॅटो लावण्याचे 5 जबरदस्त फायदे

Saisimran Ghashi

टोमॅटोचा जेवणात वापर

टोमॅटो आपण सामान्यतः जेवणात वापरतो

tomato health benefits

|

esakal

चेहऱ्यावर लावा टोमॅटो

पण टोमॅटो चेहऱ्यावर लावल्यास असंख्य फायदे होतात हे अनेकांना माहिती नाही

tomato face pack benefits

|

esakal

चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक

टोमॅटो चेहऱ्यावर लावल्यास चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक मिळते

tomato benefits for natural skin glow

|

esakal

चेहऱ्यावरील डाग

पिंपल्सचे डाग, मुरूम हळू हळू कमी होतात

tomato reduces pimple anddark spot

|

esakal

चेहऱ्याचा रंग उजळतो

चेहऱ्यावरील काळपटपणा (tan) कमी होऊन चेहऱ्याचा रंग उजळू लागतो

tomato skin glowing benefits

|

esakal

अॅंटी एजिंग गुणधर्म

अॅंटी एजिंग गुणधर्म तुमच्या स्कीनला टाईट ठेवते ज्याने तुम्ही आणखी तरुण दिसता

tomato anti aging benefits

|

esakal

आठवड्यातून 2-3 वेळा

तुम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळा चेहऱ्याला टोमॅटोच्या फोडीने रब करून पेस्ट लावू शकता

apply tomato weekly on face

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या

Disclaimer

|

esakal

कुठे आहे तानाजी मालुसरे यांची तलवार? शिवरायांची अमूल्य माळ देखील ठेवली आहे जपून, पाहा ऐतिहासिक फोटो..

Tanaji Malusare sword legecy

|

esakal

येथे क्लिक करा