तुम्हाला फायनल आणि फिनालेमधील फरक माहित आहे का?

Mansi Khambe

फायनल आणि फिनाले

तुम्ही कदाचित हे दोन शब्द वारंवार ऐकले असतील. फायनल आणि फिनाले. ते दिसायला, ऐकायला आणि स्पेलिंगमध्ये एकसारखे असू शकतात.

फरक

हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लिहिताना, स्पेलिंगमध्ये थोडा फरक असतो. फक्त ते वेगवेगळ्या प्रकारे उच्चारले जातात. बरेच लोक असे गृहीत धरतात की फायनल आणि फिनालेचा अर्थ एकच आहे.

वेगवेगळे अर्थ

परंतु ते तसे करत नाहीत. दोन्ही शब्दांचे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळे अर्थ आहेत. फायनल आणि फिनालेमधील हा किरकोळ फरक पाहूया.

समाप्ती

फाइनल और फिनाले म्हणजे 'समाप्ती', हे खरे आहे, परंतु ते वेगवेगळ्या गोष्टींचा निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरले जातात.

साजरा

जर एखादा मोठा कार्यक्रम होत असेल. तो त्याचा शेवटचा दिवस असेल आणि तो शेवट मोठ्या थाटामाटात, नृत्य आणि सादरीकरणाने साजरा केला जात असेल.

उदाहरणार्थ

तर अशा कार्यक्रमाच्या शेवटच्या दिवसाला फिनाले म्हणतात. उदाहरणार्थ, मिस इंडियाचा शेवट, बिग बॉसचा शेवट इ.

सामान्य शेवट

फाइनल म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा शांत, सामान्य शेवट. याचा अर्थ असा की कोणताही कार्यक्रम जो सामान्यपणे, कोणत्याही उत्सवाशिवाय संपतो त्याला फाइनल म्हणतात.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया

उदाहरणार्थ, परीक्षेचा शेवटचा दिवस, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अंतिम सामना. कोणत्याही सामान्य स्पर्धेसाठी फायनलचा वापर केला जातो.

फायनल

फायनल अधिक औपचारिक असतात, परंतु फायनलमध्ये उत्सवपूर्ण, उत्सवी आणि मनोरंजक वातावरण असते.

फिनाले

फिनाले हा शब्द कुठे वापरला जातो याची काही इतर उदाहरणे येथे आहेत: संगीत कार्यक्रमाच्या समाप्तीला फिनाले म्हणतात.

रिअॅलिटी शो

टीव्ही शो, रिअॅलिटी शो किंवा डान्स शोच्या सीझनच्या समाप्तीला फिनाले म्हणतात. तुम्हाला कदाचित फिनाले आणि फायनलमधील फरक आधीच माहित असेल.

