मॅच फिक्सिंगच्या प्रकरणात काय शिक्षा होते? या गुन्ह्यासाठी कोणतं कलम लावतात?

सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेत मॅच फिक्सिंग केल्याबद्दल चार भारतीय खेळाडूंना निलंबित करण्यात आले आहे. गुवाहाटी गुन्हे शाखेने एफआयआर दाखल केला आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत खेळाडूंना आसाम असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आता यावरून प्रश्न उपस्थित होतो की, भारतात मॅच फिक्सिंगसाठी कायदेशीर दंड काय आहेत? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
भारतात सध्या मॅच फिक्सिंगला संबोधित करणारे कोणतेही विशिष्ट कायदे नाहीत. क्रीडा अखंडतेचे रक्षण करणारे कायदे करणाऱ्या काही देशांप्रमाणे, भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना केवळ गुन्हेगारी तरतुदींवर अवलंबून राहावे लागते.
मॅच-फिक्सिंग प्रकरणांमध्ये पोलrस सामान्यतः भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत फसवणुकीशी संबंधित तरतुदी वापरतात. कलम ३१८ सर्वात जास्त वापरले जाते.
जेव्हा एखादी व्यक्ती अप्रामाणिकपणे दुसऱ्या व्यक्तीला मालमत्ता देण्यासाठी प्रवृत्त करते किंवा चुकीच्या पद्धतीने नुकसान किंवा फायदा करते तेव्हा ते लागू होते.
मॅच-फिक्सिंगमध्ये संघ, आयोजक, प्रायोजक आणि अगदी जनतेचीही फसवणूक केली जाते. याव्यतिरिक्त, जर अनेक खेळाडू किंवा बाहेरील एजंट सहभागी असतील तर, गुन्हेगारी कटाशी संबंधित कलम 61 जोडला जाऊ शकतो.
कारण मॅच फिक्सिंग ही क्वचितच वैयक्तिक कृती असते. त्यात सहसा बुकमेकर्स किंवा मध्यस्थांशी समन्वय असतो.
भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली फसवणूक आणि कट रचणे यासारख्या शिक्षा झाल्यास गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर आणि गुंतलेल्या पैशाच्या रकमेवर अवलंबून सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
पुराव्यांचा अभाव आणि विशिष्ट कायदेशीर चौकटीमुळे मॅच-फिक्सिंग प्रकरणांमध्ये शिक्षा होणे ऐतिहासिकदृष्ट्या कठीण राहिले आहे.
