शशांक नाही तर 'या' व्यक्तीवर जडलेलं तेजश्री प्रधानचं पहिलं प्रेम; कोण होता तो?

Payal Naik

तेजश्री प्रधान

मराठमोळी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं.

tejashree pradhan

|

esakal

मोहिनी

'होणार सून मी ह्या घरची' मधून ती प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करू लागली. आजतागायत तिच्या चाहत्यांवर तिची मोहिनी कायम आहे.

tejashree pradhan

|

esakal

खंबीर

तेजश्रीच्या वैयक्तिक आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी घडून गेल्या. मात्र त्यातून ती खंबीरपणे उभी राहिली.

tejashree pradhan

|

esakal

आईचं निधन

तेजश्रीच्या आईचं काही वर्षांपूर्वी निधन झालं. मात्र त्या दुःखातून तेजश्री अजूनही सावरलेली नाही.

tejashree pradhan

|

esakal

घटस्फोट

तर त्यापूर्वी तेजश्रीचा घटस्फोट झाला होता. तेजश्रीने अभिनेता शशांक केतकर याच्याशी लग्न केलेलं.

tejashree pradhan

|

esakal

मालिका

मात्र त्यांचं लग्न फार काळ टिकू शकलं नाही. त्यांनी घटस्फोट घेतला आणि मालिकादेखील बंद झाली.

tejashree pradhan

|

esakal

क्रश

मात्र शशांक हे तेजश्रीचं पहिलं प्रेम नाही. तिचा क्रश दुसराच कुणीतरी आहे.

tejashree pradhan

|

esakal

पहिलं प्रेम

ऑस्ट्रेलियाचा प्रसिद्ध क्रिकेटर ब्रेट ली हा तेजश्रीचं पहिलं प्रेम आहे. ब्रेट ली तेजश्रीला प्रचंड आवडतो.

brett lee

|

esakal

सोशल मीडिया

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तेजश्रीने तिचे पहिले प्रेम असल्याचं सांगितलं होतं.

tejashree pradhan.

|

esakal

वीण दोघातली ही तुटेना

तेजश्री प्रधानच्या कामाबद्दल बोलायचं तर तेजश्री 'वीण दोघातली ही तुटेना' या नवीन मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे.

tejashree pradhan

|

esakal

'इथे' सुरू आहे स्टार प्रवाहच्या नव्या 'नशीबवान' मालिकेचं शूटिंग? पाहा BTS

nashibvan

|

esakal

येथे क्लिक करा