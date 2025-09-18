'इथे' सुरू आहे स्टार प्रवाहच्या नव्या 'नशीबवान' मालिकेचं शूटिंग? पाहा BTS

Payal Naik

नव्या मालिका

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात तर प्रवाहवरही दोन नव्या मालिका सुरू झाल्या.

नशीबवान

यातील एक मालिका म्हणजे 'नशीबवान'. ही मालिका कोठारे व्हिजन अंतर्गत बनली जातेय.

आदिनाथ कोठारे

या मालिकेत अभिनेता आदिनाथ कोठारे, नेहा नाईक, सोनाली खरे आणि अजय पुरकर मुख्य भूमिकेत आहेत.

वारसदार

या मालिकेत एका मुलीची कथा दाखवण्यात येतेय जी अशा संपत्तीची वारसदार आहे जी तिच्या वडिलांच्या मित्राने त्यांना संपवून हडपली आहे.

कथा

आता ती मुलगी त्या घरात परत कशी जाणार, तिला तिच्या हक्काचं सगळं परत कसं मिळणार अशी ही कथा आहे.

प्रतिसाद

या मालिकेला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभतांना दिसतोय.

शूटिंग

मात्र या मालिकेचं शूटिंग कुठे होतंय तुम्हाला माहितीये का?

मुंबईत

या मालिकेचं शूटिंग कुठल्या गावात किंवा इतर कोणत्या ठिकाणी नाही तर मुंबईत गोरेगाव फिल्मीसिटीमध्ये होतंय.

बिहाइंड द सीन्स

या मालिकेचे काही बिहाइंड द सीन्सदेखील समोर आलेत.

मुख्य भूमिकेत

या मालिकेत आदिनाथ कोठारे पहिल्यांदाच मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतोय.

