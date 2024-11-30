दररोज भिजवलेले मूग खाण्याचे फायदे तुम्हाला माहित आहे का?

Anushka Tapshalkar

पोषकतत्त्वे

मूग डाळ प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटीऑक्सिडंट्स आणि कार्बोहायड्रेट्स यांचा समृद्ध स्रोत आहे. त्यामुळे भिजवलेले मूग नाश्त्याचा उत्तम पर्याय असून हे सहज पचत असल्यामुळे शरीरासाठी पोषणदृष्ट्या परिपूर्ण मानले जाते.

ऊर्जा प्रदान करते

सकाळी मूग खाल्ल्याने चांगल्या प्रकारचे कार्बोहायड्रेट्स मिळतात, जे दिवसभरासाठी ऊर्जा पुरवतात.

वजन कमी करण्यास मदत

मूग कमी कॅलरीयुक्त असून पचनास हलकी असते, त्यामुळे वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरते.

पचन सुधारते

भिजवलेले मूग फायबरने समृद्ध असल्यामुळे पचनसंस्था मजबूत करते आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्तता देते.

त्वचा सुधारते

यामध्ये जीवनसत्त्व E आणि अँटीऑक्सिडंट्स असल्यामुळे त्वचा चमकदार आणि निरोगी राहते.

रक्त शुद्धीकरण

मूग डाळीत अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकून रक्त शुद्ध करतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

भिजवलेल्या मूगमध्ये भरपूर प्रथिने, लोह आणि व्हिटॅमिन C असल्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढते आणि आजारांपासून बचाव होतो.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

मूगमध्ये असलेले मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम हृदयासाठी फायदेशीर असून रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

मधुमेहासाठी उपयुक्त

मूगमध्ये कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहते.

