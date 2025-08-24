फळांवरील स्टिकरचा अर्थ काय? ९९ टक्के लोकांनी याबद्दल माहिती नाही...

Mansi Khambe

फळे खरेदी

जेव्हा जेव्हा आपण फळे खरेदी करण्यासाठी बाजारात जातो तेव्हा आपल्याला दुरून येणारी चमकदार फळे आवडतात. काहीही विचार न करता, आपण फळ घरी आणतो आणि लगेच कापून खाण्यास सुरुवात करतो.

Sticker On Fruits | ESakal

फळांवर स्टिकर

तुमच्या लक्षात आले असेल की अनेक फळांवर स्टिकर असतात. फळे खाण्यापूर्वी, आपण स्टिकर काढून टाकतो. काहीही न वाचता फेकून देतो आणि फळे खातो.

फळाची ओळख

यावेळी जेव्हा तुम्ही तुमच्या घरी फळे आणाल तेव्हा असे करणे टाळा. फळे कापण्यापूर्वी किंवा खाण्यापूर्वी, त्यावरील स्टिकर नक्कीच पहा. हे स्टिकर फळाची ओळख आणि ते कसे वाढवले ​​गेले आहे याबद्दल सांगते.

फळांची गुणवत्ता

या स्टिकर्सचा एक विशेष अर्थ आहे. ते आपल्याला फळांच्या गुणवत्तेबद्दल सांगते. परंतु अनेकांना त्याबद्दल माहिती नसते. या स्टिकरमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट लपलेली आहे.

एक कोड

फळांवर चिकटवलेल्या स्टिकर्सवर एक कोड लिहिलेला असतो. हे स्टिकर्स वेगवेगळ्या कंपन्यांचे असावेत. कंपन्या त्यांच्या जाहिरातीसाठी या फळांवर स्टिकर्स चिकटवत असतील, पण तसे नाही.

प्रक्रिया

या स्टिकर्सवर काही खास कोड लिहिलेले असतात. जे आपल्याला फळांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि फळे वाढवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल सांगतात.

५ अंकी स्टिकर

जर एखाद्या फळावर ५ अंकी स्टिकर असेल तर त्याचा अर्थ असा की ते सेंद्रिय पद्धतीने वाढवले ​​गेले आहे. हे फळ तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.

नैसर्गिक प्रक्रिया

जर ५ अंकी संख्या ९ ने सुरू होत असेल, तर फळ वाढवण्यासाठी पूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रिया वापरली गेली आहे. तर जर संख्या ८ ने सुरू होत असेल. तर ते अनुवांशिक बदलाद्वारे वाढवले ​​गेले आहे.

कीटकनाशके

काही फळांवर ४ अंक देखील असतात. याचा अर्थ असा की ही फळे पिकवण्यासाठी कीटकनाशके आणि रसायनांचा वापर केला गेला आहे.

आरोग्याला हानी

आपल्याला अशी फळे स्वस्तात मिळतात, परंतु ती आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. अशा परिस्थितीत आपण ही फळे खरेदी करणे टाळले पाहिजे.

