महाराष्ट्रातील फुलपाखरांचे पहिले गाव कोणते? 99% लोकांना नाही माहिती

Saisimran Ghashi
फुलपाखरू म्हणले की रंगीबेरंगी पंखांचे भिरभिरणारे मनाला प्रसन्न करणारे चिमुकले जीव डोळ्यांपुढे येतात
butterfly village of maharashtra
esakal
निसर्गाचा एक असा अनमोल आणि जादुई ठेवा, ज्याबद्दल राज्यातील लाखो लोकांना अजूनही अजिबात माहिती नाही.
Why Parpoli is Called Maharashtra’s Butterfly Village
esakal
हे एक असे विलोभनीय ठिकाण आहे, जिथे हजारो नाजूक आणि रंगीबेरंगी पंखांचे चिमुकले जीव मुक्तपणे बागडतात.
Rare Butterflies and Wildlife in Parpoli
esakal
निसर्गाच्या या निसर्गरम्य दरबारात तब्बल २०० हून अधिक वेगवेगळ्या आणि दुर्मिळ प्रजातींचे कायमस्वरूपी वास्तव्य आढळते.
How to Reach Parpoli
esakal
इतकी अफाट आणि समृद्ध निसर्गदौलत असल्यामुळेच या ठिकाणाला महाराष्ट्रातील पहिले 'फुलपाखरांचे गाव' म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
What Makes Parpoli a Must-Visit Eco-Tourism Destination
esakal
या अत्यंत देखण्या, निसर्गसंपन्न आणि पहिल्यावहिल्या फुलपाखरांच्या गावाचे नाव 'पारपोली' असे आहे.
Butterfly Village of Sindhudurg
esakal
हे सुंदर पारपोली गाव कोकणातील पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या ऐतिहासिक सावंतवाडी तालुक्यामध्ये दिमाखात वसलेले आहे.
Local Community in Parpoli
esakal
हिरव्यागार वनराईने नटलेला हा संपूर्ण अद्भुत परिसर दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वैभवात मोलाची भर घालतो.
Travel Tips for Visiting Maharashtra’s Hidden Nature Gem
esakal
Top 10 Peanut Chutney Health Benefits
esakal