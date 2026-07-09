महाराष्ट्रातील फुलपाखरांचे पहिले गाव कोणते? 99% लोकांना नाही माहिती

Saisimran Ghashi

फुलपाखरू

फुलपाखरू म्हणले की रंगीबेरंगी पंखांचे भिरभिरणारे मनाला प्रसन्न करणारे चिमुकले जीव डोळ्यांपुढे येतात

butterfly village of maharashtra

|

esakal

निसर्गाचे गुपित

निसर्गाचा एक असा अनमोल आणि जादुई ठेवा, ज्याबद्दल राज्यातील लाखो लोकांना अजूनही अजिबात माहिती नाही.

Why Parpoli is Called Maharashtra’s Butterfly Village

|

esakal

रंगीबेरंगी पंखांचे घर

हे एक असे विलोभनीय ठिकाण आहे, जिथे हजारो नाजूक आणि रंगीबेरंगी पंखांचे चिमुकले जीव मुक्तपणे बागडतात.

Rare Butterflies and Wildlife in Parpoli

|

esakal

जैवविविधतेचा महासागर

निसर्गाच्या या निसर्गरम्य दरबारात तब्बल २०० हून अधिक वेगवेगळ्या आणि दुर्मिळ प्रजातींचे कायमस्वरूपी वास्तव्य आढळते.

How to Reach Parpoli

|

esakal

फुलपाखरांचे गाव

इतकी अफाट आणि समृद्ध निसर्गदौलत असल्यामुळेच या ठिकाणाला महाराष्ट्रातील पहिले 'फुलपाखरांचे गाव' म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

What Makes Parpoli a Must-Visit Eco-Tourism Destination

|

esakal

जादुई गाव

या अत्यंत देखण्या, निसर्गसंपन्न आणि पहिल्यावहिल्या फुलपाखरांच्या गावाचे नाव 'पारपोली' असे आहे.

Butterfly Village of Sindhudurg

|

esakal

निसर्गाचे वरदान

हे सुंदर पारपोली गाव कोकणातील पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या ऐतिहासिक सावंतवाडी तालुक्यामध्ये दिमाखात वसलेले आहे.

Local Community in Parpoli

|

esakal

जिल्ह्याचा अभिमान

हिरव्यागार वनराईने नटलेला हा संपूर्ण अद्भुत परिसर दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वैभवात मोलाची भर घालतो.

Travel Tips for Visiting Maharashtra’s Hidden Nature Gem

|

esakal

जेवणासोबत रोज शेंगदाण्याची चटणी खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Top 10 Peanut Chutney Health Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा