जेवणासोबत रोज शेंगदाण्याची चटणी खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
जेवणासोबत रोजच्या आहारात शेंगदाण्याची चमचमीत चटणी समाविष्ट केल्यास आरोग्याला अद्भूत फायदे मिळतात.
What is Peanut Chutney and Why Eat It Daily
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ही चविष्ट चटणी केवळ तोंडाची चवच वाढवत नाही, तर शरीराला भरपूर ऊर्जा आणि पोषणही पुरवते.
Nutritional Value of Shengdana Chutney
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शेंगदाण्यातील उच्च प्रोटीन स्नायू बळकट करण्यास आणि शरीराची झीज भरून काढण्यास मदत करते.
Peanut Chutney protein
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यातील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स (चांगले फॅट्स) रक्तातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे रक्षण करतात.
Peanut Chutney Benefits for Heart
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शेंगदाण्यातील नैसर्गिक तेल आणि कार्बोहायड्रेट्स शरीराला दिवसभर उत्साही आणि सक्रिय ठेवतात.
Peanut Chutney for instant energy
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फायबरयुक्त चटणीमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे अति खाण्याची सवय नियंत्रणात येते.
How Peanut Chutney Helps in Weight Loss
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चटणीमध्ये लोह (Iron) असल्याने शरीरात हिमोग्लोबिन वाढते आणि अॅनिमियाचा धोका टळतो.
Peanut Chutney for hemoglobin
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शेंगदाण्यातील 'व्हिटॅमिन B3' (नायसिन) स्मरणशक्ती तीव्र करते आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते.
Peanut Chutney benefits vitamin b3
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कॅल्शियम आणि फॉस्फरसने समृद्ध असलेली ही चटणी हाडे आणि दात मजबूत बनवते.
Peanut Chutney benefits for bone health
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