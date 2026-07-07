जेवणासोबत रोज शेंगदाण्याची चटणी खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

शेंगदाण्याची चटणी

जेवणासोबत रोजच्या आहारात शेंगदाण्याची चमचमीत चटणी समाविष्ट केल्यास आरोग्याला अद्भूत फायदे मिळतात.

What is Peanut Chutney and Why Eat It Daily

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आरोग्यासाठी फायदेशीर

ही चविष्ट चटणी केवळ तोंडाची चवच वाढवत नाही, तर शरीराला भरपूर ऊर्जा आणि पोषणही पुरवते.

Nutritional Value of Shengdana Chutney

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प्रोटीनचा स्रोत

शेंगदाण्यातील उच्च प्रोटीन स्नायू बळकट करण्यास आणि शरीराची झीज भरून काढण्यास मदत करते.

Peanut Chutney protein

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हृदयाचे आरोग्य

यातील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स (चांगले फॅट्स) रक्तातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे रक्षण करतात.

Peanut Chutney Benefits for Heart

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झटपट ऊर्जा

शेंगदाण्यातील नैसर्गिक तेल आणि कार्बोहायड्रेट्स शरीराला दिवसभर उत्साही आणि सक्रिय ठेवतात.

Peanut Chutney for instant energy

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वजन नियंत्रणात मदत

फायबरयुक्त चटणीमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे अति खाण्याची सवय नियंत्रणात येते.

How Peanut Chutney Helps in Weight Loss

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रक्ताची कमतरता दूर

चटणीमध्ये लोह (Iron) असल्याने शरीरात हिमोग्लोबिन वाढते आणि अ‍ॅनिमियाचा धोका टळतो.

Peanut Chutney for hemoglobin

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मेंदूची कार्यक्षमता

शेंगदाण्यातील 'व्हिटॅमिन B3' (नायसिन) स्मरणशक्ती तीव्र करते आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते.

Peanut Chutney benefits vitamin b3

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हाडांना मजबूती

कॅल्शियम आणि फॉस्फरसने समृद्ध असलेली ही चटणी हाडे आणि दात मजबूत बनवते.

Peanut Chutney benefits for bone health

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