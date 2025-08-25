तुम्ही प्रत्येक संभाषणात 'ओके' म्हणता, पण या शब्दाचा अर्थ आणि फुलफॉर्म माहिती आहे का?

Mansi Khambe
ओके हा शब्द जवळजवळ प्रत्येक व्यक्ती वापरतो. तुम्हीही हा शब्द दिवसातून अनेक वेळा वापरत असाल. आपण दैनंदिन जीवनात फोनवर बोलताना, गप्पा मारताना किंवा कोणाशी समोरासमोर बोलताना OK वापरतो.
लोक एखाद्या गोष्टीवर सहमती व्यक्त करण्यासाठी किंवा काही काम करण्यासाठी OK चा वापर करतात. पण तुम्हाला त्याचा अर्थ आणि फुलफॉर्म माहित आहे का?
तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या दोन अक्षरी शब्दात असे काय आहे जे पूर्ण वाक्याचे काम करते. चला तर ओकेचा इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.
'ऑल करेक्ट' साठी OK हा शब्द वापरला जातो. येथे 'ऑल करेक्ट' बदलून "ओल करेक्ट" करण्यात आला आहे. 'ऑल करेक्ट' पूर्ण रूप असूनही AC ऐवजी OK वापरण्याचे हेच कारण आहे.
याचा अर्थ असा की OK चा अर्थ 'ऑल करेक्ट' असा होतो. बरेच लोक असा मानतात की योग्य शब्द OK आहे आणि लोक तो चुकीचा लिहितात. १८३९ मध्ये बोस्टन मॉर्निंग पोस्टमध्ये स्मिथसोनियन मासिकातील एक लेख प्रकाशित झाला होता.
या लेखानुसार, १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला ओके हा शब्द ऐकायला मिळाला होता. त्या काळात इंग्रजी शब्द फॅशनेबल बनवण्याची प्रवृत्ती होती. याचा अर्थ शब्द वेगळ्या पद्धतीने बोलले जात होते.
याच कारणामुळे त्यावेळी काही शब्द चुकीचे लिहिले जात होते. जे त्यांच्या मूळ शब्दापासून बदलले. ओके या फॅशनेबल गोष्टीचे बळी ठरले.
डॉ. अॅलन वॉकरचा दावा आहे की. हा शब्द "ओल करेक्ट" मधून आला आहे. हा लेख १८३९ मध्ये बोस्टन मॉर्निंग पोस्टमध्ये प्रकाशित झाला होता.
ओके बद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मते आहेत. हफपोस्टच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, अनेक लोकांच्या मते, ओके हा शब्द मूळ अमेरिकन भारतीय जमाती चोक्टॉच्या ओकेह या शब्दापासून आला आहे.
त्याच वेळी, अनेक लोकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की तो आफ्रिकेतील वोलोफ भाषेतून आला आहे.