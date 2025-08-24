भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?

Mansi Khambe
आता तुम्हाला प्रत्येक शहरात अनेक पेट्रोल पंप सापडतील. इंधन घेण्यासाठी वाहनांच्या रांगा लागतील. या पेट्रोल पंपांवर अनेक ऑटोमॅटिक पंप असतील.
तुम्हाला फक्त लिटर इंधनाची संख्या एंटर करावी लागेल. इंधन पाईपमधून वाहू लागेल आणि नंतर आपोआप थांबेल. पण तुम्हाला माहिती आहे का भारतात पेट्रोल पंप कधी आणि कसे सुरू झाले?
भारतातील पहिला पेट्रोल पंप १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुंबईत उघडण्यात आला. तो बर्मा शेल (नंतर भारत पेट्रोलियम) ने सुरू केला.
पहिला पेट्रोल पंप १९२८ मध्ये मुंबईतील ह्यूजेस रोड (आता अँनी बेझंट रोड, वरळी) वर स्थापन करण्यात आला. त्याला बर्मा शेल स्टेशन असे म्हणतात.
सुरुवातीचे पेट्रोल पंप खूपच लहान होते. या पहिल्या पंपात फक्त दोन हाताने चालवता येणारे डिस्पेंसर होते. त्या वेळी मोटार वाहनांची संख्या खूपच मर्यादित असल्याने दररोज वापर फक्त काहीशे लिटर होता.
साधारणपणे या पेट्रोल पंपाची साठवण टाकीची क्षमता २००-३०० गॅलन (सुमारे ९००-१२०० लिटर) होती. त्यावेळी भारतात कोणताही रिफायनरी नव्हता. परदेशातून जहाजांनी पेट्रोल थेट मुंबई बंदरात येत असे.
ते मोठ्या ४०-गॅलन टिन ड्रम (कंटेनर) मध्ये आणले जात असे. हे ड्रम ट्रक/बैलगाड्यांमधून पंपांवर नेले जात होते. पंपावर या ड्रमवर हातपंप बसवून वाहनांमध्ये पेट्रोल ओतले जात असे.
म्हणजेच भारतातील पहिला पेट्रोल पंप हा हातपंप आणि ड्रम प्रणालीवर आधारित एक लहान स्टेशन होता. जो मुंबईत कार आणि टॅक्सींच्या सुरुवातीच्या दिवसांसाठी बांधण्यात आला होता.
मात्र त्यावेळचा पहिला पेट्रोल पंप आता अस्तित्वात नाही. १९२८ मध्ये लॅमिंग्टन रोडवर उघडलेले हे स्टेशन नंतर ऑपेरा हाऊसजवळील चर्नी रोड पूर्वेला हलविण्यात आले.
जेव्हा भारतात पहिला पेट्रोल पंप सुरू झाला तेव्हा पेट्रोलची किंमत आणि वाहनांची संख्या आजच्यापेक्षा खूप वेगळी होती. त्यावेळी पेट्रोलची किंमत १ आणे (सुमारे ६ पैसे) ते २ आणे (१२ पैसे) प्रति लिटर होती.
त्यावेळी ही किंमत खूप महाग मानली जात होती. कारण सामान्य माणसाचे दैनंदिन उत्पन्न ₹ १ पेक्षा कमी होते. मनोरंजक म्हणजे, त्यावेळी पेट्रोल कर देखील खूप कमी होता. सरकारला त्यांच्याकडून महसूल मिळण्याची फारशी आशा नव्हती.