इस्रोचे जुने नाव काय होते? नंतर ते कोणी आणि का बदलले?

Mansi Khambe
भारताची अंतराळ संस्था इस्रो आज खूप उंचीवर आहे. चांद्रयानापासून ते मंगळयान आणि सूर्य मोहिमेपर्यंत, त्यांनी असे पराक्रम केले आहेत ज्यांची जगभरात चर्चा होते.
कमी बजेटमध्ये मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे कौशल्य जगाने पाहिले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, भारतातील अवकाश संशोधनासाठी संसाधने खूप मर्यादित होती.
शास्त्रज्ञांना साध्या उपकरणांच्या आणि मूलभूत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रयोग करावे लागले. तरीही, या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या कल्पनेने, एका समितीची पायाभरणी करण्यात आली.
ज्याला आज इस्रो म्हणतात. पण पूर्वी त्याचे नाव ISRO नव्हते. हे १९६२ सालचे आहे. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन समिती म्हणजेच INCOSPAR ची स्थापना करण्यात आली.
याला भारताची पहिली औपचारिक अंतराळ संशोधन समिती म्हणता येईल. या टीमने अवकाश तंत्रज्ञानाच्या सुरुवातीच्या प्रयोगांना दिशा दिली. INCOSPAR चे नेतृत्व डॉ. विक्रम साराभाई करत होते.
त्यांच्या नेतृत्वाने समितीला केवळ संशोधनापुरते मर्यादित ठेवले नाही तर ती एका ठोस मोहिमेकडे वळवली. ही दृष्टी नंतर ISRO चा पाया बनली. त्याच्या वाढत्या प्रकल्पांना आणि संशोधनाला पाहता ते फक्त एका समितीपुरते मर्यादित ठेवणे पुरेसे नव्हते.
देशाला आता एका स्वतंत्र संस्थेची आवश्यकता होती जी राष्ट्रीय पातळीवर काम करू शकेल. यामुळे INCOSPAR च्या परिवर्तनाचा पाया रचला गेला. १९६९ मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) ची स्थापना झाली.
ज्यामध्ये डॉ. विक्रम साराभाई यांनी योगदान दिले. नाव बदलण्याचे कारण म्हणजे आता भारताला एक पूर्ण विकसित अंतराळ संघटना मिळाली होती.
नवीन जबाबदाऱ्या आणि मोठ्या दृष्टिकोनासह, या संस्थेने भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला नवीन उंचीवर नेण्याचे काम सुरू केले. आज, इस्रोची गणना केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वोच्च अंतराळ संस्थांमध्ये केली जाते.
लहान उपग्रहांपासून ते आंतरग्रहीय मोहिमांपर्यंत, त्यांच्याकडे अनेक कामगिरी आहेत. इस्रो स्वतःच्या देशासह इतर देशांच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये मदत करते.