फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?

Mansi Khambe
आजकाल भारतात बरेच स्मार्टफोन वापरले जातात. स्मार्टफोन सुरक्षित आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण फिंगरप्रिंट , फेस लॉक , पिन कोड किंवा पॅटर्न लॉक वापरतो.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की तुमच्या फोनसाठी यापैकी कोणते लॉक सर्वात सुरक्षित आहे? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
फिंगरप्रिंट लॉक जलद आणि सुरक्षित आहे. परंतु ते १००% सुरक्षित नाही. तुमचे फिंगरप्रिंट अद्वितीय आहे. म्हणून ते वापरणे सोपे आणि चांगले आहे.
परंतु जर कोणी झोपेत असताना तुमचे बोट फोनवर ठेवले तर लॉक उघडू शकतो. याशिवाय, जर बोट घाणेरडे किंवा ओले असेल तर तुम्हाला फोन अनलॉक करण्यात अडचण येऊ शकते.
साधारणपणे, फेस अनलॉक कमी सुरक्षित मानले जाते. कारण अनेक स्मार्टफोनमध्ये, चेहरा फक्त कॅमेरा (2D) द्वारे स्कॅन केला जातो, जो फोटोद्वारे देखील उघडता येतो.
आयफोन किंवा काही महागड्या स्मार्टफोनमध्ये 3D फेस आयडीचा सपोर्ट असतो. परंतु ते रात्री किंवा कमी प्रकाशात योग्यरित्या काम करत नाहीत.
अशा परिस्थितीत, फेस अनलॉकचा वापर सुरक्षित मानला जात नाही. फिंगरप्रिंट आणि फेस लॉक व्यतिरिक्त, पॅटर्न आणि पिन कोड देखील वापरला जातो.
आता बहुतेक स्मार्टफोनमध्ये पॅटर्न लॉक वापरला जातो. परंतु जर आपण सर्वात सुरक्षित लॉकबद्दल बोललो तर पिन कोड सर्वात सुरक्षित मानला जातो.
जर तुम्ही ८ अंकांपेक्षा जास्त पिन किंवा अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड (उदा. gadar420@) वापरत असाल तर असे पासवर्ड सर्वात सुरक्षित असतात. लक्षात ठेवा की तुम्ही अगदी साधा पिन (१२३४,०००) वापरू नये.