म्हणून वयाची पस्तिशी उलटली तरी ललित प्रभाकर लग्न करत नाहीये

Payal Naik
छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाची दमदार सुरुवात करत प्रेक्षकांना भुरळ पाडणारा लोकप्रिय म्हणजे अभिनेता ललित प्रभाकर
ललितने आपल्या अभिनयसोबतच आपल्या हावभावांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं.
त्याने 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेमधून अभिनयाची सुरुवात केली. मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील चॉकलेट बॉय म्हणून ललित प्रभाकरकडे पाहिलं जातं.
नुकताच ललितचा वाढदिवस झाला. तोच ३८ वर्षांचा झालाय. मात्र अजूनही तो अविवाहित माझे.
नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने लग्न न करण्याचं कारण सांगितलं आहे. त्याने नुकतीच 'आरपार' या सिनेमाच्या निमित्ताने 'जस्ट नील थिंग्स' या युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली.
या मुलाखतीत ललित म्हणाला, 'मेरी दुल्हन तो आजादी है...लग्न म्हणजे खूप जबाबदाऱ्या... मला असं वाटतं की सध्या मी त्या जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी तयार नाही.'
कारण आता माझा फोकस वेगळा आहे. माझं काम वैगेरे या गोष्टी सध्या सुरू आहेत आणि मी त्या गोष्टी एन्जॉयही करतो आहे
ती जबाबदारी घेण्यासाठी मी तयार नसेन आणि मी लग्न केलं तर मग ते अन्याय केल्यासारखं होईल. मला माझ्यावर किंवा अन्य कोणावरही अन्याय करायचा नाहीये", असं तो म्हणाला.
ललितचा वाढदिवस १२ सप्टेंबर रोजी झाला. याच दिवशी त्याचा 'आरपार' हा चित्रपटही प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय.
