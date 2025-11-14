हिवाळ्यात Diabetesची घ्या 'अशी' काळजी; वापरा डॉक्टरांनी दिलेल्या सिंपल टिप्स

Anushka Tapshalkar
हिवाळ्यात शरीराची हालचाल कमी होते, कार्बोहायड्रेटयुक्त अन्न अधिक प्रमाणात खाल्ले जाते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. त्यामुळे साखरेवर नियंत्रण ठेवणे अवघड होते.
Winter and Diabetes
थंडीमुळे रक्तातील साखरेत चढ-उतार दिसू शकतो. त्यामुळे SMBG किंवा CGMSने मॉनिटरिंग जास्त करा.
Repeat Some Tests
रोजची रीडिंग सतत जास्त किंवा कमी असल्यास डॉक्टरांशी चर्चा करून औषधांची डोस/टायमिंग बदला.
Review Medicines
हिवाळ्यात फ्लू, सर्दी आणि खोकल्याचा धोका वाढतो, त्यामुळे फ्लू आणि न्यूमोनीयाच्या लसीकरणाची काळजी घ्या.
Winter Diseases
जर तुम्हाला बाहेर जाऊन व्यायाम किंवा चालणे शक्य नसेल तर घरात योगा, स्टेप-अप्स, रेसिस्टन्स बँड, इनडोअर वॉकिंग करा. यामुळे इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते.
Be Active at Home
दुपारच्या कोवळ्या उन्हात थोडा वेळ चालल्याने किंवा बसल्याने व्हिटॅमिन D वाढते आणि मूड स्विंग्सही सुधारतात.
Have Adequate Sunlight Consumption
गर्म मोजे वापरा, पायांची नियमित तपासणी करा, भेगा आणि जखम टाळण्यासाठी मॉइश्चरायझर वापरा (बोटांच्या मध्ये लावू नका). थंडीत त्वचा लवकर कोरडी होते, त्यामुळे विशेष काळजी घ्या.
Special Leg Care
बाजरी, हिरव्या पालेभाज्या, आवळा, लसूण, सुके मेवे हे फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरपूर असून साखरेचे नियंत्रण करण्यास मदत करतात.
Focus on Seasonal Food
हिवाळ्यात विविध समारंभ होत असतात. अशा वेळी गोड पदार्थ, तुपाचे पदार्थ आणि तळलेले स्नॅक्स मर्यादेत खाणे आवश्यक आहे. हे पदार्थ शुगर अचानक वाढवू शकतात.
Snacks
