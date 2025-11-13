हिवाळ्यातही दिसा 'फॅशन डिवा'! ट्राय करा स्कार्फ ड्रेपिंगचे ७ हटके लुक्स

Anushka Tapshalkar

स्कार्फ

स्कार्फ तुमच्या वेशभूषेला पूर्णता देतो आणि तुमच्या आत्मविश्वासाला नवीन चमक देतो!

व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य

स्कार्फ आत्मविश्वास, सौंदर्य आणि स्वतःची अभिव्यक्ती करण्याचं स्वातंत्र्य दर्शवतो.

आखर्षक लुक!

स्कार्फ गळ्यात घातल्याने केवळ लूकच बदलत नाही, तर व्यक्तिमत्त्वालाही एक नवीन आकर्षण मिळते.

ऋतूनुसार स्कार्फचं रूप

तर हिवाळ्यात लोकर किंवा सिल्कचा स्कार्फ उबदारपणा देतो आणि आपल्याला बिलगून राहतो.

रंग आणि पॅटर्नची जादू!

पोशाखाशी जुळणारा किंवा विरोधी रंगाचा स्कार्फ लूकला उठाव देतो.

ड्रेपिंग स्टाइलने वाढवा स्टाइल क्वोटिएंट

स्कार्फ फक्त गळ्यातच नव्हे, तर केसांमध्ये, खांद्यावर किंवा बॅगवर बांधूनही एक वेगळा आणि आकर्षक अंदाज तयार करता येतो.

स्कार्फची काळजी घ्या

सिल्क आणि शिफॉन स्कार्फ सौम्य डिटर्जंटने धुवावेत, सूर्यप्रकाशात वाळवू नयेत. नेहमी स्वच्छ ठेवून नीट दुमडून ठेवावेत.

