घुबडाला खरंच दिवसा दिसत नाही का?

Shubham Banubakode
घुबडाला फक्त रात्रीच दिसतं, असं अनेकांना वाटतं. पण खरं सांगायचं तर, घुबड दिवसा अंधळं नसतं; त्याला उजेडातही दिसू शकतं.
Owl Vision Facts
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घुबडाचे डोळे मोठे असतात. त्यामुळे कमी प्रकाशातही त्याला आजूबाजूच्या वस्तू दिसायला मदत होते आणि अंधारात शिकार शोधणं सोपं जातं.
Owl Vision Facts
esakal
घुबडाला दिवसा दिसत असलं, तरी कडक सूर्यप्रकाशामुळे डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक घुबडं सावलीत बसून आराम करणं पसंत करतात.
Owl Vision Facts
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घुबडाच्या डोळ्यांत रॉड सेल्स नावाच्या प्रकाशसंवेदनशील पेशी असतात. कमी उजेडात वस्तू दिसण्यासाठी या पेशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Owl Vision Facts
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रंग ओळखण्यासाठी कोन सेल्स नावाच्या पेशी मदत करतात. घुबडांमध्ये या पेशी तुलनेने कमी असल्यामुळे त्यांची रंग ओळखण्याची क्षमता मर्यादित असते.
Owl Vision Facts
esakal
कमी प्रकाशात दिसण्याची क्षमता घुबडाला रात्री शिकार करताना उपयोगी पडते. त्यामुळे अंधारातही आजूबाजूच्या हालचाली टिपून ते भक्ष्याचा शोध घेऊ शकतं.
Owl Vision Facts
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प्रत्येक घुबडाचं वेळापत्रक सारखं नसतं. काही प्रजाती दिवसा, तर काही सकाळी किंवा संध्याकाळी जास्त सक्रिय असतात आणि शिकारही करतात.
Owl Vision Facts
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स्नोई घुबड आणि शॉर्ट-इअर्ड घुबड यांसारख्या काही प्रजाती दिवसा उजेडातही शिकार करतात. म्हणजेच, प्रत्येक घुबड दिवसभर झोपत नाही.
Owl Vision Facts
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Can Pregnant Women Fast During Navratri
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