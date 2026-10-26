1 नाही, 2 नाही, जास्वंदाचे 5 हेअरमास्क तुमच्या केसांना देतील नव्यासारखी चमक

Anushka Tapshalkar
वाळलेल्या जास्वंदाच्या फुलांमध्ये अमिनो ॲसिड्स असतात. नारळाच्या तेलात ही फुलं वाटून पेस्ट तयार करा. केस आणि टाळूवर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
जास्वंदाच्या फुलांची पावडर, बेसन आणि पाणी एकत्र करून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट केसांना लावून कोमट पाण्याने धुवा. यामुळे केस स्वच्छ करण्यास मदत होऊ शकते.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
वाळलेल्या जास्वंदाची पावडर पाण्यात मिसळून पेस्ट बनवा. केसांना लावून धुवा. यामुळे केसांना मऊपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
जास्वंदाची पावडर, कोरफडीचा गर आणि मेहंदीची पानं एकत्र करून पेस्ट बनवा. कोंडा कायम असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
तीन वाळलेली जास्वंदाची फुलं स्वीट आल्मंड ऑइलमध्ये एक आठवडा ठेवा. नंतर तेल गाळून पॅच टेस्ट केल्यानंतर वापरा. केसगळतीवरील परिणामांचे पुरावे मर्यादित आहेत.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
जास्वंद केसांना मऊपणा देऊ शकते; मात्र केसांची वाढ वेगाने होते, याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
जास्वंदाचा मास्क वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. खाज किंवा जळजळ झाल्यास वापर थांबवा. जास्त केसगळती असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
sakal
Hibiscus Powder for Skin and Hair
sakal