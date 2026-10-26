1 नाही, 2 नाही, जास्वंदाचे 5 हेअरमास्क तुमच्या केसांना देतील नव्यासारखी चमक

Anushka Tapshalkar

केसांच्या वाढीसाठी जास्वंदाचं तेल

वाळलेल्या जास्वंदाच्या फुलांमध्ये अमिनो ॲसिड्स असतात. नारळाच्या तेलात ही फुलं वाटून पेस्ट तयार करा. केस आणि टाळूवर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

स्वच्छतेसाठी जास्वंदाचा क्लिन्झर

जास्वंदाच्या फुलांची पावडर, बेसन आणि पाणी एकत्र करून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट केसांना लावून कोमट पाण्याने धुवा. यामुळे केस स्वच्छ करण्यास मदत होऊ शकते.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

मऊ केसांसाठी कंडिशनर

वाळलेल्या जास्वंदाची पावडर पाण्यात मिसळून पेस्ट बनवा. केसांना लावून धुवा. यामुळे केसांना मऊपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

कोंड्याच्या त्रासासाठी मास्क

जास्वंदाची पावडर, कोरफडीचा गर आणि मेहंदीची पानं एकत्र करून पेस्ट बनवा. कोंडा कायम असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

केसगळतीसाठी जास्वंदाचं तेल

तीन वाळलेली जास्वंदाची फुलं स्वीट आल्मंड ऑइलमध्ये एक आठवडा ठेवा. नंतर तेल गाळून पॅच टेस्ट केल्यानंतर वापरा. केसगळतीवरील परिणामांचे पुरावे मर्यादित आहेत.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

जास्वंद केसांसाठी फायदेशीर का?

जास्वंद केसांना मऊपणा देऊ शकते; मात्र केसांची वाढ वेगाने होते, याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

ही घ्या काळजी

जास्वंदाचा मास्क वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. खाज किंवा जळजळ झाल्यास वापर थांबवा. जास्त केसगळती असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

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sakal

फक्त केस नाही, त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे जास्वंद! कसं ते जाणून घ्या

Hibiscus Powder for Skin and Hair

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sakal

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