Betel Leaf : पान खाल्ल्याने ‘शुगर लेव्हल’ वाढते का? जाणून घ्या, तज्ञांचे मत!

Mayur Ratnaparkhe

मधुमेह असणाऱ्यांनी टाळावे -

पानाबद्दल तज्ञ म्हणतात की मधुमेह असलेल्या लोकांनी गोड पान खाणे टाळावे.

सुपारीमध्ये एरेकोलिन-

पानातील सुपारीमध्ये एरेकोलिन नावाचा पदार्थ असतो, जो इन्सुलिन संवेदनशीलता कमी करतो आणि साखरेची पातळी वाढवू शकतो.

टाईप २ मधुमेह -

पानाचे जास्त सेवन केल्याने टाईप २ मधुमेहाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.

कर्करोगाचा धोका -

शिवाय, तंबाखूयुक्त पान जास्त खाल्ल्याने तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका देखील वाढतो.

 चयापचयावरही परिणाम -

पानात वापरल्या जाणाऱ्या तंबाखूमुळे साखरेच्या चयापचयावरही परिणाम होऊ शकतो.

साखरेची पातळी वाढते -

तर गोड पान खाल्ल्याने साखरेची पातळी वाढेल हे स्वाभाविक आहे.

साखर नियंत्रणासही मदत? -

काही संशोधनात असेही म्हटले, पानांमध्ये अँटी-हायपरग्लाइसेमिक गुणधर्म असतात, जे रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

फायटोकेमिकल्स -

पानांमध्ये असलेले फायटोकेमिकल्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात

