बराचवेळ पाण्यात हात राहिल्यावर बोटांना सुरकुत्या का पडतात?

Anushka Tapshalkar
आंघोळ करताना किंवा बराच वेळ पाण्यात हात ठेवल्यावर बोटांच्या टोकांवर सुरकुत्या पडतात. पण यामागे केवळ त्वचा पाणी शोषून घेते, हेच कारण नसून मज्जासंस्थेचाही महत्त्वाचा वाटा असतो.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
अनेकांना वाटतं की त्वचेचा बाहेरील थर पाणी शोषून घेतो आणि त्यामुळे बोटांना सुरकुत्या पडतात. मात्र, हे स्पष्टीकरण अपूर्ण आहे. या प्रक्रियेत शरीरातील मज्जासंस्थाही सक्रिय होते.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
पाण्यात काही मिनिटं हात ठेवल्यानंतर शरीरातील सिम्पथेटिक नर्व्हस सिस्टिम सक्रिय होते. ही स्वायत्त मज्जासंस्थेचा भाग असून बोटांमधील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम करते.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
मज्जासंस्थेकडून मिळालेल्या संकेतांमुळे बोटांच्या टोकांमधील लहान रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. त्यामुळे त्या भागातील रक्ताचे प्रमाण कमी होते आणि बोटांच्या आकारमानात किंचित बदल होतो.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
बोटांच्या आतील भागाचे आकारमान कमी झाल्यामुळे बाहेरील त्वचेवर घड्या पडतात. यामुळे बोटांच्या टोकांवर वैशिष्ट्यपूर्ण सुरकुत्या दिसू लागतात.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
हातातील काही मज्जातंतूंना इजा झाल्यास पाण्यात बोटांना नेहमीप्रमाणे सुरकुत्या पडत नाहीत. यावरून ही प्रक्रिया केवळ त्वचेपुरती मर्यादित नसून मज्जासंस्थेशी संबंधित असल्याचं स्पष्ट होतं.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
पाण्यात बोटांना पडणाऱ्या सुरकुत्यांमुळे ओल्या वस्तू पकडणं सोपं होऊ शकतं, असं काही संशोधनातून सूचित झालं आहे. मात्र, यामागील नेमकी कार्यपद्धती आणि फायदा समजून घेण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
पाण्यात हात ठेवल्यानंतर बोटांना सुरकुत्या पडणं म्हणजे शरीरात पाण्याची कमतरता आहे, असं नाही. ही पाण्याच्या संपर्कामुळे होणारी स्थानिक शारीरिक प्रतिक्रिया आहे. निर्जलीकरणाची लक्षणं वेगळी असतात.
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
पाण्यात काही वेळ राहिल्यानंतर बोटांना सुरकुत्या पडणं ही सामान्य प्रक्रिया आहे. यात मज्जासंस्था आणि रक्तवाहिन्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे बोटं सुरकुतणं ही केवळ त्वचा पाणी शोषून घेत असल्याची खूण नाही!
Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
sakal
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sakal