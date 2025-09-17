पिण्याच्या पाण्याची मुदत कशी संपते 'हे' जाणून घ्या!

Aarti Badade
नाही, शुद्ध पाणी कधीही संपत नाही, पण बाटलीबंद पाणी मात्र कालबाह्य होते.
बाटलीत साठवलेल्या पाण्यावर प्लॅस्टिकचा परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्याचा दर्जा बदलतो आणि ते पिण्यास अयोग्य ठरते.
कालांतराने प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण पाण्यात मिसळतात. त्यामुळे पाणी सुरक्षित राहत नाही.
साठवण्याची जागा आणि तापमान यामुळे जीवाणू किंवा रसायनं तयार होऊ शकतात. यामुळे पाणी दूषित होते.
पाणी शुद्ध केल्यास किंवा योग्यरीत्या साठवल्यास ते जास्त काळ सुरक्षित राहते.
प्लॅस्टिकऐवजी काचेच्या किंवा स्टीलच्या बाटल्या वापरा. स्वच्छ बाटलीतच पाणी साठवा.
पाणी नेहमी थंड आणि हवेशीर ठिकाणी ठेवा. सूर्यप्रकाश आणि उष्णतेपासून दूर ठेवल्यास पाण्याचा दर्जा चांगला राहतो.
