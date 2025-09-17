भारतातील सर्वात खोल नदी कोणती आहे?

Aarti Badade

तुम्हाला माहिती आहे का?

भारतामध्ये अनेक नद्या आहेत, पण सर्वात खोल नदी कोणती हे तुम्हाला माहीत आहे का?

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

नदी

भारतातील सर्वात खोल नदी म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदी आहे.

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

मीटर

ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालयातील कैलास पर्वत प्रदेशातून सुमारे ५३०० मीटर उंचीवरून उगम पावते.

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

फूट

या नदीची सरासरी खोली १२४ फूट आहे.

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

खोली

पण तिची कमाल खोली तब्बल ३८० फूट पर्यंत जाते.

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

कुठे वाहते

ब्रह्मपुत्रा नदी प्रथम तिबेटमध्ये वाहते, नंतर अरुणाचल प्रदेशातून भारतात येते आणि आसाम व बांगलादेशातून पुढे जाते.

India’s deepest river Brahmaputra

|

Sakal

ब्रह्मपुत्रा

त्यामुळे ब्रह्मपुत्रा नदी ही केवळ भारतातील सर्वात खोल नदीच नाही, तर जगातील महत्वाच्या नद्यांपैकी एक आहे.

अॅसिडिटीवर झटपट आराम देणारं ENO हे नाव कंपनीचं की पावडरचं?

ENO powder

|

Sakal

येथे क्लिक करा