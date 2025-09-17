भारतातील सर्वात खोल नदी कोणती आहे?

Aarti Badade
भारतामध्ये अनेक नद्या आहेत, पण सर्वात खोल नदी कोणती हे तुम्हाला माहीत आहे का?
भारतातील सर्वात खोल नदी म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदी आहे.
ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालयातील कैलास पर्वत प्रदेशातून सुमारे ५३०० मीटर उंचीवरून उगम पावते.
या नदीची सरासरी खोली १२४ फूट आहे.
पण तिची कमाल खोली तब्बल ३८० फूट पर्यंत जाते.
ब्रह्मपुत्रा नदी प्रथम तिबेटमध्ये वाहते, नंतर अरुणाचल प्रदेशातून भारतात येते आणि आसाम व बांगलादेशातून पुढे जाते.
त्यामुळे ब्रह्मपुत्रा नदी ही केवळ भारतातील सर्वात खोल नदीच नाही, तर जगातील महत्वाच्या नद्यांपैकी एक आहे.
