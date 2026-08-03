कॉफी पिल्याने खरंच कोलेस्ट्रॉल कमी होते का?

संतोष कानडे
कॉफीमधील 'कॅफेन' हे घटक शरीराला तरतरी देते, पण ते कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करत नाही.
कॉफीमध्ये विपुल प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य जपण्यास आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात.
पेपर-फिल्टर वापरून बनवलेली ड्रिप ब्लॅक कॉफी पिल्याने कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका टळतो, पण ती कोलेस्ट्रॉल कमी करत नाही.
फ्रेंच प्रेस, एस्प्रेसो किंवा उकळलेली कॉफी पिल्यास त्यातील 'कॅफेस्टॉल' आणि 'काहवेल' या तेलांमुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढू शकते.
कॉफीमध्ये दूध, मलई, बटर किंवा साखर घातल्यास त्यातील सॅच्युरेटेड फॅट आणि कॅलरीजमुळे कोलेस्ट्रॉल आणि वजन दोन्ही वाढू शकते.
अतिप्रमाणात अनफिल्टर कॉफी पिल्याने यकृताच्या कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो.
कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी केवळ कॉफीवर अवलंबून न राहता फायबरयुक्त आहार, व्यायाम आणि डॉक्टरांच्या औषधांची गरज असते.
हाय कोलेस्ट्रॉल असलेल्या व्यक्तींनी दिवसातून १ ते २ कप फिल्टर केलेली ब्लॅक कॉफी पिणे सुरक्षित मानले जाते.
कॉफी हा कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा उपाय किंवा औषध नाही; ती फक्त योग्य पद्धतीने पिल्यास कोलेस्ट्रॉल वाढण्यापासून रोखू शकते.