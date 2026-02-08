वाइन प्यायल्यानं हृदय खरंच निरोगी राहतं का? डॉक्टरांनी सत्य सांगितलं! जाणून घ्या तज्ञांचं मत...

Vrushal Karmarkar

वाइन

वर्षानुवर्षे वाइनला हृदयासाठी निरोगी पेय म्हणून प्रोत्साहन दिले जात आहे. रेड वाईनचा वापर सर्वात जास्त केला जातो. दररोज एक ग्लास वाइन हृदयाचे रक्षण करू शकते ही कल्पना अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे.

ESakal

नैसर्गिक संयुग

रेड वाईनमध्ये रेझवेराट्रोल नावाचे एक नैसर्गिक संयुग असते. हे प्रामुख्याने द्राक्षाच्या सालीमध्ये आढळणारे एक प्रकारचे पॉलीफेनॉल आहे.

ESakal

अँटीऑक्सिडंट

शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, रेझवेराट्रोलमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत. ते रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकते.

ESakal

कोलेस्ट्रॉल

ते एलडीएल किंवा खराब कोलेस्ट्रॉलचे ऑक्सिडेशन देखील कमी करू शकते. जे हृदयरोगाशी संबंधित धमनी प्लेक तयार करण्यात भूमिका बजावते.

ESakal

अल्कोहोल

अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, कमी प्रमाणात अल्कोहोल पिल्याने चांगल्या कोलेस्टेरॉलची पातळी थोडीशी वाढू शकते.

ESakal

रक्तवाहिन्या

एचडीएल रक्तवाहिन्यांमधून यकृतापर्यंत अतिरिक्त कोलेस्टेरॉल वाहून नेण्यास मदत करते. जिथे ते तुटते आणि शरीरातून बाहेर टाकले जाते. ही यंत्रणा रक्तवाहिन्यांमधील अडथळ्यांचा धोका कमी करू शकते.

ESakal

परिणाम

हा परिणाम माफक आहे आणि केवळ वाइनपुरता मर्यादित नाही. वाइनचे हृदयासाठी होणारे कोणतेही संभाव्य फायदे केवळ मध्यम प्रमाणातच दिसून येतात.

ESakal

शिफारस

वैद्यकीय तज्ञ महिलांसाठी दररोज एक पेय आणि पुरुषांसाठी दररोज दोन पेये अशी मध्यम प्रमाणात वाइन वापरण्याची शिफारस करतात. प्रत्येक पेय अंदाजे १२० ते १५० मिली वाइन असते.

ESakal

धोके

यापेक्षा जास्त प्रमाणात वाइन प्यायल्याने फायदे वाढणार नाहीत. परंतु ते उलटेही होऊ शकतात. जास्त प्रमाणात वाइन किंवा अल्कोहोल पिल्याने आरोग्याला होणारे धोके लक्षणीयरीत्या वाढतात.

ESakal

मद्यपान

दररोज जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने उच्च रक्तदाब, अनियमित हृदयाचे ठोके, लठ्ठपणा, यकृताचे आजार आणि अगदी स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.

ESakal

हृदयाला हानी

शास्त्रज्ञ म्हणतात की, वाइन हे औषध नाही. जर तुम्ही आधीच अधूनमधून आणि जबाबदारीने वाइन पीत असाल तर ते तुमच्या हृदयाला हानी पोहोचवू नये.

ESakal

संरक्षण

परंतु जर तुम्ही मद्यपान केले नाही तर डॉक्टर फक्त हृदयाच्या संरक्षणासाठी वाइन सुरू करण्याची शिफारस करत नाहीत.

ESakal

