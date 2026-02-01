चिकन-मटण खाल्लं की वाढते उष्णता? शरीर थंड ठेवण्यासाठी खा 'हे' पदार्थ

Aarti Badade
मांसाहार पचायला जड असतो आणि त्यामुळे शरीरातील उष्णता वाढून अपचन किंवा ॲसिडीटीचा त्रास होऊ शकतो.
मांसाहारी जेवणासोबत दही खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि पोटाला नैसर्गिक थंडावा मिळतो.
पुदिना केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही, तर मांसाहारामुळे वाढलेली शरीरातील उष्णता संतुलित ठेवण्यास मदत करतो.
मांसाहारी पदार्थांवर लिंबू पिळल्याने त्यातील पोषक तत्वे शोषली जातात आणि अन्न पचायला सोपे जाते.
काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने ती शरीराला हायड्रेट ठेवते आणि उष्णतेचा त्रास कमी करते.
जड किंवा मसालेदार मांसाहारी जेवणानंतर ताक पिल्याने पोटाची जळजळ थांबते आणि आराम मिळतो.
उन्हाळ्यात जास्त तेलकट किंवा तिखट मांसाहार खाण्याऐवजी वाफवलेले (Steamed) किंवा कमी मसाल्याचे पदार्थ निवडावेत.
दिवसभर भरपूर पाणी पिल्याने शरीराचे तापमान संतुलित राहते आणि मांसाहाराचे दुष्परिणाम जाणवत नाहीत.
