कोळंबी आवडणाऱ्यांसाठी... फक्त 10 मिनिटांत तयार करा चटपटीत तवा प्रॉन्स मसाला

जर तुम्हाला सीफूड आवडत असेल, तर 'तवा प्रान्स मसाला' ही तुमची पहिली पसंती असेल. कमी वेळात आणि घरच्या साहित्यात बनणारी ही डिश चवीला अतिशय अप्रतिम लागते.
१५-२० मोठे प्रान्स (कोळंबी),४ उभे चिरलेले कांदे, २ टोमॅटो,आले-लसूण पेस्ट, कढीपत्ता,घरगुती तिखट मसाला, कोकम आगळ, कोथिंबीर
सुरुवातीला कोळंबी स्वच्छ धुवून घ्या. कांदे उभे चिरून घ्या, टोमॅटो बारीक चिरून ठेवा आणि कोथिंबीर बारीक चिरून तयार ठेवा. यामुळे स्वयंपाक वेगाने होतो.
लोखंडी तव्यावर तेल गरम करा. त्यात हिंग, कढीपत्ता आणि आले-लसूण पेस्ट टाकून परतून घ्या. उभा चिरलेला कांदा, मीठ आणि थोडी कोथिंबीर घालून कांदा गुलाबी होईपर्यंत परता.
कांदा परतल्यावर त्यात हळद, लाल तिखट, घरगुती मसाला आणि धने-जिरे पावडर मिक्स करा. आता टोमॅटो घालून ५ मिनिटे झाकण ठेवून वाफेवर मसाला शिजवून घ्या.
मसाल्याला तेल सुटल्यावर त्यात प्रान्स (कोळंबी) आणि कोथिंबीर मिक्स करा. पुन्हा ५ मिनिटे झाकण ठेवून शिजवा. लक्षात ठेवा, कोळंबी जास्त शिजवू नका, अन्यथा ती रबरासारखी कडक होते.
शेवटी यात 'कोकम आगळ' आणि चवीनुसार मीठ मिक्स करा. कोळंबीला सुटलेले पाणी आटेपर्यंत परता. कोकममुळे प्रान्स मसाल्याला एक वेगळीच आंबट-झणझणीत चव येते.
तुमचा गरमागरम तवा प्रान्स मसाला तयार आहे! वरून ओले खोबरे आणि कोथिंबीर पसरवा. लिंबू, कांदा आणि ताकदीच्या भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत याचा आस्वाद घ्या.
