Aarti Badade
हिवाळ्यात बाजारात सीताफळ मोठ्या प्रमाणात मिळतात. चवीला गोड आणि पौष्टिक असलेले हे फळ अनेकांना आवडते. मात्र, सीताफळ खाल्ल्याने सर्दी, खोकला किंवा कफ वाढतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
आयुर्वेदिक मान्यतेनुसार सीताफळाचा स्वभाव थंड मानला जातो. त्यामुळे काही लोक थंडीच्या दिवसांत किंवा रात्री हे फळ खाणे टाळतात. मात्र, सीताफळ खाल्ल्याने प्रत्येकालाच सर्दी-खोकला होतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
eating custard apple cause cold and cough
esakal
ज्यांना आधीपासून सर्दी, खोकला किंवा घशाचा त्रास आहे, त्यांनी सीताफळ खाल्ल्यानंतर आपल्याला काही त्रास जाणवतो का, याकडे लक्ष द्यावे. त्रास वाढत असल्यास काही काळ हे फळ खाणे टाळावे.
eating custard apple cause cold and cough
sakal
सीताफळामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि शरीरासाठी उपयुक्त इतर पोषक घटक असतात. हे घटक संतुलित आहाराचा भाग म्हणून आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
eating custard apple cause cold and cough
esakal
सीताफळ खाताना प्रमाणाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. हे फळ दिवसाच्या वेळी खाऊ शकता. मात्र, रात्री खाल्ल्याने सर्दी होते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
eating custard apple cause cold and cough
esakal
सीताफळ नैसर्गिकरीत्या गोड असते आणि त्यात साखरेचे प्रमाण असते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी त्याचे प्रमाण ठरवताना रक्तातील साखरेची पातळी आणि आहारतज्ज्ञांचा सल्ला लक्षात घ्यावा.
eating custard apple cause cold and cough
Sakal
नाही! सीताफळ पौष्टिक फळ आहे. सर्दी-खोकल्याच्या भीतीने प्रत्येकाने ते खाणे बंद करण्याची गरज नाही. योग्य प्रमाणात आणि आपल्या शरीराला मानवेल अशा पद्धतीने त्याचे सेवन करावे.
eating custard apple cause cold and cough
Sakal
mongoose
esakal