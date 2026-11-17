Aarti Badade
मुंगूस हा चपळ आणि सतत सक्रिय असणारा प्राणी आहे. आपल्या शरीराच्या वजनाच्या तुलनेत तो दररोज भरपूर अन्न खातो. प्रजातीनुसार त्याच्या आहाराचे प्रमाण साधारण ३० ग्रॅमपासून ४०० ग्रॅमपर्यंत असू शकते.
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लहान आकाराच्या ड्वार्फ मुंगसाचे वजन साधारण ३०० ग्रॅम असते. हे मुंगूस दिवसाला अंदाजे ३० ते ४० ग्रॅम अन्न खातात.
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भारतीय राखाडी मुंगसाचे वजन साधारण ९०० ग्रॅम ते १.७ किलो असते. हे मुंगूस दिवसाला जवळपास ९० ते १७० ग्रॅम भक्ष्य खाऊ शकतात.
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मुंगसाच्या आहारात मांसाहाराचा मोठा वाटा असतो. उंदीर, साप, पाली, सरडे, बेडूक आणि लहान पक्षी यांसारख्या प्राण्यांची तो शिकार करतो.
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मुंगूस केवळ मोठ्या प्राण्यांची शिकार करत नाही, तर विंचू, कोळी, भुंगे, वाळवी आणि गांडुळे असे कीटकही खातो. याशिवाय अंडी, काही फळे आणि कंदमुळेही त्याच्या आहारात असू शकतात.
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मुंगूस दिवसभर सक्रिय असतो आणि शिकार करताना त्याची ऊर्जा खर्च होते. त्यामुळे तो दिवसातून अनेक वेळा थोडे थोडे अन्न खातो. त्याची शिकार करण्याची वेळ प्रामुख्याने दिवसाची असते.
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मुंगसाला त्याच्या भक्ष्यातून काही प्रमाणात पाणी मिळते. मात्र, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध असल्यास तो तेही आवर्जून पितो. त्यामुळे त्याच्या आहारासोबत पाण्याची उपलब्धताही महत्त्वाची असते.
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लहान-मोठे प्राणी, कीटक आणि इतर खाद्यपदार्थांवर जगणारा मुंगूस हा संधीसाधू शिकारी आहे. त्याचा आहार प्रजाती, शरीराचे वजन आणि परिसरातील अन्नाच्या उपलब्धतेनुसार बदलतो.
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Jatayu Story in Ramayana Lord Rama
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