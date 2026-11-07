दिवसातून एकदाच जेवल्याने वजन कमी होते की वाढते?

Aarti Badade
वजन कमी करण्यासाठी दिवसातून फक्त एकदाच जेवण्याचा ट्रेंड वाढतोय, पण ही पद्धत खरंच फायदेशीर आहे का?
Weight Loss Tips
esakal
ठराविक तास उपाशी राहून दिवसभरातील आहार ठराविक वेळेत घेण्याच्या पद्धतीला Intermittent Fasting म्हणतात.
Weight Loss Tips
esakal
या पद्धतीत दिवसभरातील सर्व कॅलरीज एकाच जेवणातून घेतल्या जातात आणि उर्वरित वेळ उपवास केला जातो.
stomach fat Weight Loss Tips
Sakal
दिवसभरातील कॅलरीज कमी झाल्यास वजन घटू शकते, मात्र याचा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरावर वेगवेगळा होतो.
stomach fat Weight Loss Tips
Sakal
एकाच वेळी गरजेपेक्षा जास्त अन्न खाल्ल्यास कॅलरीज वाढू शकतात आणि वजन कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.
Weight loss tips diet
sakal
दीर्घकाळ उपाशी राहिल्याने थकवा, चक्कर, अशक्तपणा आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटकांची कमतरता जाणवू शकते.
संतुलित आहार, पुरेसे प्रथिने, फळे, भाज्या, पाणी आणि नियमित व्यायाम यांचा समतोल राखून आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वजन कमी करा.
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Sakal