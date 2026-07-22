Does Peanut Powder Cause Piles : शेंगदाण्याचा कुट खाल्ल्याने मुळव्याध होतो का?

Sandeep Shirguppe

गैरसमज

शेंगदाण्याचा कुट खाल्ल्याने मुळव्याध होत नाही, हा एक गैरसमज आहे.

Does Peanut Powder Cause Piles

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शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने

शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने, चांगले फॅट्स आणि काही प्रमाणात फायबर असते.

Does Peanut Powder Cause Piles

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esakal

मर्यादा पाळा

मर्यादित प्रमाणात शेंगदाण्याचा कुट खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Does Peanut Powder Cause Piles

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esakal

अपचनाचा त्रास

जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास काहींना गॅस किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

Does Peanut Powder Cause Piles

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esakal

पाणी भरपूर प्या

शेंगदाणे खाताना पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे.

Does Peanut Powder Cause Piles

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esakal

बद्धकोष्ठता टाळा

फायबरयुक्त आहार घेतल्याने बद्धकोष्ठता टाळण्यास मदत होते.

Does Peanut Powder Cause Piles

|

esakal

नियमीत व्यायाम करा

नियमित व्यायाम आणि सक्रिय जीवनशैली मुळव्यादाचा धोका कमी करू शकते.

Does Peanut Powder Cause Piles

|

esakal

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

रक्तस्राव, तीव्र वेदना किंवा सूज असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Does Peanut Powder Cause Piles

|

esakal

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