रात्री शेंगदाणे खाल्ल्यास खरंच गाढ झोप लागते का?

Saisimran Ghashi
रात्री शेंगदाणे खाल्ल्यास शांत झोप लागते का आज जाणून घ्या
Nutritional Power of Peanuts for Sleep
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शेंगदाण्यातील ट्रिप्टोफॅन या अमिनो ॲसिडमुळे शरीरात 'मेलाटोनिन' हे स्लीप हार्मोन तयार होते.
Tryptophan, Magnesium & More
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शेंगदाण्यांमध्ये फॅट्स जास्त असल्याने ॲसिडिटीचा त्रास असलेल्यांनी झोपण्याच्या २ तास आधी ते खावेत.
Science-Backed Benefits of Peanuts Before Bed
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यातील मॅग्नेशियम स्नायूंना आराम देते आणि मेंदूची कार्यक्षमता शांत करून झोप आणते.
How Much Peanuts Should You Eat at Night for Deep Sleep?
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यातील फॅट्स आणि प्रोटीनमुळे रात्री रक्तातील साखर अचानक कमी होत नाही, ज्यामुळे रात्री जाग येत नाही.
Potential Side Effects and Precautions
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शेंगदाणे केळी किंवा चपातीसोबत खाल्ल्यास झोपेचे हार्मोन्स मेंदूपर्यंत वेगाने पोहोचतात.
Best Ways to Consume Peanuts for Better Sleep
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रात्रीच्या वेळी फक्त एक मूठभर शेंगदाणे किंवा १ ते २ चमचे पीनट बटर खाणे पुरेसे ठरते.
Other Foods That Promote Deep Sleep Like Peanuts
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वैज्ञानिक अभ्यासानुसार शेंगदाणे झोपेसाठी पोषक आहेत, पण तो गंभीर निद्रानाशावर (Insomnia) एकमेव उपाय नाही.
FAQs About Peanuts and Sleep
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