रात्री शेंगदाणे खाल्ल्यास खरंच गाढ झोप लागते का?

Saisimran Ghashi

रात्री शेंगदाणे

रात्री शेंगदाणे खाल्ल्यास शांत झोप लागते का आज जाणून घ्या

Nutritional Power of Peanuts for Sleep

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ट्रिप्टोफॅनचा पुरवठा

शेंगदाण्यातील ट्रिप्टोफॅन या अमिनो ॲसिडमुळे शरीरात 'मेलाटोनिन' हे स्लीप हार्मोन तयार होते.

Tryptophan, Magnesium & More

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पचनाचा त्रास

शेंगदाण्यांमध्ये फॅट्स जास्त असल्याने ॲसिडिटीचा त्रास असलेल्यांनी झोपण्याच्या २ तास आधी ते खावेत.

Science-Backed Benefits of Peanuts Before Bed

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स्नायूंचे रिलॅक्सेशन

यातील मॅग्नेशियम स्नायूंना आराम देते आणि मेंदूची कार्यक्षमता शांत करून झोप आणते.

How Much Peanuts Should You Eat at Night for Deep Sleep?

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रक्तातील साखर

यातील फॅट्स आणि प्रोटीनमुळे रात्री रक्तातील साखर अचानक कमी होत नाही, ज्यामुळे रात्री जाग येत नाही.

Potential Side Effects and Precautions

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कार्बोहायड्रेट्ससोबत खा

शेंगदाणे केळी किंवा चपातीसोबत खाल्ल्यास झोपेचे हार्मोन्स मेंदूपर्यंत वेगाने पोहोचतात.

Best Ways to Consume Peanuts for Better Sleep

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प्रमाणावर नियंत्रण

रात्रीच्या वेळी फक्त एक मूठभर शेंगदाणे किंवा १ ते २ चमचे पीनट बटर खाणे पुरेसे ठरते.

Other Foods That Promote Deep Sleep Like Peanuts

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मर्यादित संशोधन

वैज्ञानिक अभ्यासानुसार शेंगदाणे झोपेसाठी पोषक आहेत, पण तो गंभीर निद्रानाशावर (Insomnia) एकमेव उपाय नाही.

FAQs About Peanuts and Sleep

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