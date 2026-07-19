रेल्वेच्या एसी कोचमधून रोज किती चादर आणि बेडशीट चोरी होतात? आकडा धक्कादायक

Saisimran Ghashi
RTI अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेच्या एसी कोचमधून चादरी, टॉवेल आणि ब्लँकेट्सची दररोज मोठ्या प्रमाणावर चोरी होत आहे.
Daily and Yearly Breakdown of Bedsheet and Blanket Thefts
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या चोऱ्यांमुळे कंत्राटदारांचे १०४.५१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असून याची भरपाई अनेकदा अटेंडंट्सच्या पगारातून कापली जात आहे.
Financial Impact and Losses to Indian Railways
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हे प्रकरण रेल्वे प्रशासनाच्या कडक देखरेखीअभावी कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक संकटाचे कारण बनले आहे
Most Affected Zones and Divisions in India
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दररोज सरासरी ८,००० ते ९,००० बेडरोलचे साहित्य चोरीला जाते.
Why Passengers Steal Bedrolls and Common Excuses
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दर १,००० पैकी सरासरी १ प्रवासी बेडरोल चोरतो.
Measures by Railways to Curb AC Coach Thefts
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सुमारे ४.५ वर्षांत १.२७ कोटींहून अधिक साहित्य गायब झाले आहे.
Passenger Awareness and Civic Responsibility
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४६.५४ लाख फेस टॉवेल आणि ४१.१३ लाख बेडशीट चोरीला गेल्या आहेत.
bedroll theft indian railways
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रेल्वे कंत्राटदारांचे १०४.५१ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे.
Over 1.27 crore items stolen in 4 years
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राजस्थानमधील 'बिकानेर' रेल्वे मंडळात सर्वाधिक २५.७६ लाख साहित्याची चोरी झाली आहे.
RTI report 2026
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