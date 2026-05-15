भात खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं का? आहारतज्ज्ञ सांगतात जर तुम्ही...

Saisimran Ghashi

पांढराशुभ्र भात

पांढराशुभ्र भात शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी आणि त्वरित ऊर्जा देण्यासाठी कार्बोहायड्रेट्सचा उत्तम आधार मानला जातो

लठ्ठपणाची मोठी भीती

अनेकांच्या मनात वजन वाढण्याच्या भीतीपोटी सर्वात आधी ताटातील भात पूर्णपणे बंद करण्याचा मोठा गैरसमज असतो.

कॅलरीजचे मुख्य गणित

वजन वाढणे हे केवळ भातावर नसून दिवसभरातील एकूण कॅलरी इनटेक आणि व्यायामाच्या अभावावर अवलंबून असते.

भातासोबतचे घातक जोडीदार

जर तुम्ही भातासोबत भरपूर तूप, तेलकट मसाले किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ले तर नक्कीच वजन वाढू शकते.

प्रमाणाचे सुवर्णसूत्र

आहारतज्ज्ञांच्या मते, एका वेळेस केवळ एक मर्यादित वाटी भात खाणे शरीरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असते

संतुलित ताटाची जोड

भाताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी करण्यासाठी तो नेहमी फायबरयुक्त पालेभाज्या, डाळ आणि प्रथिनांसोबत खावा.

आहारतज्ज्ञांचा खरा उलगडा

सत्य हेच आहे की योग्य प्रमाणात आणि सक्रिय जीवनशैली ठेवून भात खाल्ल्यास लठ्ठपणा अजिबात वाढत नाही.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे, आम्ही याची पुष्टी करत नाही. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या

