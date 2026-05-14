46 वर्षांपूर्वी तिरुपती मंदिरात रात्री घडलेली आश्चर्यकारक घटना, सर्वांनाच बसलेला धक्का

Saisimran Ghashi
१ नोव्हेंबर १९७९ च्या भयाण शांततेत तिरुपती मंदिराचे दरवाजे बंद झाले आणि अचानक संपूर्ण परिसर एका अनाकलनीय आवाजाने थरथरला.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
मंदिराचे जड दरवाजे कुलूपबंद असताना, गाभाऱ्यातील अवाढव्य घंटा पूर्ण शक्तीने आपोआप वाजू लागल्या.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
त्या रात्री घंटानादाचा तो भीषण आणि गूढ आवाज मैलोन्मैल दूरपर्यंत ऐकू जात असल्याने संपूर्ण परिसरात आश्चर्याचे वातावरण पसरले.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
परंपरेनुसार मंदिराचे कडेकोट दरवाजे केवळ सूर्योदयानंतरच उघडण्याची सक्त परवानगी असल्याने रात्री कोणालाही आत जाणे अशक्य होते.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
सकाळी जेव्हा पुजाऱ्यांनी थरथरत्या हातांनी कुलूपे उघडून आत प्रवेश केला, तेव्हा गाभाऱ्यात कोणीच नव्हते.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
मंदिरातील कर्मचारी या दृश्याने चक्रावून गेले आणि स्वतः बालाजी भगवंतांनीच आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून दिल्याचा दावा केला गेला.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या काही लोकांनी यामागे हवेचा प्रचंड दाब आणि मंदिराची विशिष्ट रचना कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
भौतिकशास्त्राचे नियम बाजूला सारून घडलेली ही विस्मयकारक घटना आजही तिरुपती मंदिराच्या सर्वात मोठ्या चमत्कारांमध्ये गणली जाते.
November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery
esakal
great thoughts of sambhaji maharaj
esakal