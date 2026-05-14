46 वर्षांपूर्वी तिरुपती मंदिरात रात्री घडलेली आश्चर्यकारक घटना, सर्वांनाच बसलेला धक्का

Saisimran Ghashi

४६ वर्षांपूर्वीची ती रहस्यमयी रात्र

१ नोव्हेंबर १९७९ च्या भयाण शांततेत तिरुपती मंदिराचे दरवाजे बंद झाले आणि अचानक संपूर्ण परिसर एका अनाकलनीय आवाजाने थरथरला.

November 1, 1979: Tirupati Temple Mystery

आपोआप वाजलेला धोक्याचा इशारा

मंदिराचे जड दरवाजे कुलूपबंद असताना, गाभाऱ्यातील अवाढव्य घंटा पूर्ण शक्तीने आपोआप वाजू लागल्या.

मध्यरात्रीचा तो थरार

त्या रात्री घंटानादाचा तो भीषण आणि गूढ आवाज मैलोन्मैल दूरपर्यंत ऐकू जात असल्याने संपूर्ण परिसरात आश्चर्याचे वातावरण पसरले.

अभेद्य नियमांचे बंधन

परंपरेनुसार मंदिराचे कडेकोट दरवाजे केवळ सूर्योदयानंतरच उघडण्याची सक्त परवानगी असल्याने रात्री कोणालाही आत जाणे अशक्य होते.

सकाळी उघडलेले रहस्य

सकाळी जेव्हा पुजाऱ्यांनी थरथरत्या हातांनी कुलूपे उघडून आत प्रवेश केला, तेव्हा गाभाऱ्यात कोणीच नव्हते.

देवाच्या अस्तित्वाचा थरारक पुरावा

मंदिरातील कर्मचारी या दृश्याने चक्रावून गेले आणि स्वतः बालाजी भगवंतांनीच आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून दिल्याचा दावा केला गेला.

विज्ञानाचा असमर्थ लढा

वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या काही लोकांनी यामागे हवेचा प्रचंड दाब आणि मंदिराची विशिष्ट रचना कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला.

न सुटलेले चिरंतन कोडे

भौतिकशास्त्राचे नियम बाजूला सारून घडलेली ही विस्मयकारक घटना आजही तिरुपती मंदिराच्या सर्वात मोठ्या चमत्कारांमध्ये गणली जाते.

