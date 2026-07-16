Cardamom Benefits For Men : दररोज रात्री पुरुषांनी दोन वेलदोडे खाल्ल्यास लैंगिक आरोग्य सुधारते?

Sandeep Shirguppe

दोन वेलदोडे खा

पुरुषांनी दररोज दोन वेलदोडे खाल्ल्यास लैंगिक आरोग्य सुधारते असा तर्क लावला जातो.

Cardamom Benefits For Men

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लैंगिक आरोग्य आणि स्टॅमिना

वेलदोड्याच्या नियमित सेवनामुळे पुरुषांमधील शारीरिक कमजोरी दूर होते आणि टेस्टोस्टेरॉन (Testosterone) पातळी सुधारते.

Cardamom Benefits For Men

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पचनशक्ती वाढते

वेलचीतील गुणधर्मांमुळे पाचक रस चांगल्या प्रकारे स्रवतात, ज्यामुळे गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याची समस्या दूर होते.

Cardamom Benefits For Men

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esakal

रक्तदाब नियंत्रण

पोटॅशियम आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असते, जे रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवून रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास फायदेशीर ठरते.

Cardamom Benefits For Men

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esakal

तोंडाची दुर्गंधी कमी

वेलदोडा नैसर्गिक माऊथ फ्रेश्नरचे काम करतो. यातील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील दुर्गंधी आणि हिरड्यांचे आजार दूर होतात.

Cardamom Benefits For Men

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esakal

तणाव कमी होतो

वेलचीच्या सुगंधामुळे मन शांत होते, कोर्टिसोल (Cortisol) ची पातळी कमी होते आणि शांत झोप लागण्यास मदत मिळते.

Cardamom Benefits For Men

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esakal

खाण्याची योग्य पद्धत

रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी दोन वेलदोडे चांगले चावून खावेत आणि त्यानंतर एक ग्लास कोमट पाणी प्यावे.

Cardamom Benefits For Men

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esakal

टीप

"वेलदोडा खाल्ल्याने पुरुषत्व वाढते" किंवा "लैंगिक शक्ती दुप्पट होते" अशा दाव्यांना विश्वसनीय वैज्ञानिक आधार नाही.

Cardamom Benefits For Men

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