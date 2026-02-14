स्वस्त दारुपेक्षा महागड्या दारूमुळे नशा कमी होते का? जाणून घ्या दोन्हीचे परिणाम आणि फरक...

Vrushal Karmarkar
महागड्या दारू स्वस्त दारूपेक्षा कमी नशा देणारी असे अनेकदा मानले जाते. लोक असेही मानतात की, महागड्या दारू आणि वोडकामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण कमी असते.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
ज्यामुळे ते लवकर मादक बनत नाहीत. पण तुम्हाला माहिती आहे का यात किती तथ्य आहे? महागड्या दारू प्रत्यक्षात कमी मद्यपी असतात का? त्यात कमी मद्य असते का? यामागील संपूर्ण सत्य काय आहे?
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
दारूच्या बाटलीचा मादक परिणाम त्याच्या किंमतीने ठरवला जात नाही, तर त्याच्या ABV वरून ठरवला जातो. बहुतेक दारू महाग असो वा स्वस्त, त्यांचा ABV 40 टक्के असतो.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
याचा अर्थ असा की, नशा घटक किंमतीने ठरवला जात नाही. तर अल्कोहोलच्या प्रमाणाने ठरवला जातो. परिणामी महागड्या दारूंमधून येणारा नशा देखील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
वाइनमधील अल्कोहोलचे प्रमाण त्याच्या किमतीवर अवलंबून नाही तर उत्पादन प्रक्रियेवर आणि घटकांवर अवलंबून असते. वाइनमध्ये सामान्यतः ११ ते १५ टक्के अल्कोहोल असते.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
ती स्वस्त असो वा महागडी, दोन्हीमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण समान असते . महागड्या वाइन आणि स्पिरिट्सचे फायदे बहुतेकदा त्यांच्या चव, गुणवत्ता नियंत्रण आणि पॅकेजिंगमध्ये दिसून येतात.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
अल्कोहोलची ताकद नाही. महागड्या आणि स्वस्त वाइनमधील मुख्य फरक असा आहे की महागड्या वाइनमध्ये कमी हँगओव्हर होतात.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
महागड्या वाइनमध्ये कमी कंजेनर असतात. म्हणजे अशुद्धता, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशीची डोकेदुखी, थकवा किंवा अशक्तपणा स्वस्त वाइनपेक्षा सौम्य असतो.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
स्वस्त वाइनमध्ये अधिक कंजेनर असतात. ज्यामुळे डोकेदुखी आणि जडपणा येऊ शकतो. अल्कोहोलचा मादक परिणाम त्याच्या किमतीवरून ठरवला जात नाही.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
तुम्ही किती पिता, किती लवकर, तुमचे पोट भरलेले आहे की रिकामे आहे. तुमच्या शरीराचे वजन आणि अल्कोहोलची ABV यासारख्या घटकांवरून ठरवला जातो.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
महागडा अल्कोहोल सामान्यतः हळूहळू आणि अन्न आणि स्नॅक्ससह घेतला जातो. म्हणूनच तो अचानक मादक पदार्थ बनवत नाही.
Expensive liquor vs cheap alcohol Results and differences
ESakal
डार्क रंगाची दारू प्यायल्यास काय परिणाम होतो? जास्त नशा होते की आणखी काही? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान