रात्री उपाशीपोटी झोपल्याने शरीरातील 'या' अवयवाला धोका निर्माण होतो का?

Aarti Badade

अपुऱ्या झोपेमुळे

अमेरिकेतील संशोधनानुसार, जे लोक ७ तासांपेक्षा कमी झोप घेतात त्यांच्या शरीरातील मायक्रो RNA बदलून रक्तवाहिन्यांचे कार्य गंभीरपणे बिघडते.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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एंडोथेलियल पेशींवर परिणाम

दररोज केवळ ६ तास झोपणाऱ्या प्रौढांच्या रक्तवाहिन्यांमधील एंडोथेलियल पेशी योग्य काम करत नाहीत, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण मंदावते.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

पुरेशी झोप

दीर्घकाळ झोप न मिळाल्यास माणसाची सतर्कता कमी होते, कामात चुका होतात, निर्णयक्षमता कमजोर होते आणि सतत तीव्र चिडचिड वाढते.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

उपाशी पोटी झोपणे

रात्री खूप वेळ काहीही न खाता उपाशी पोटी झोपल्यामुळे शरीरातील रक्तातील साखर (Blood Sugar) अचानक अत्यंत कमी होऊ शकते.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

हृदयावर पडणारा अतिरिक्त ताण

भुकेल्या पोटी झोपल्याने रात्री शरीरात अशक्तपणा येणे, चक्कर येणे, घाम सुटणे आणि छातीत अचानक धडधड वाढून हृदयावर मोठा ताण येऊ शकतो.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

कार्डिओमेटाबोलिक सिंड्रोमचा धोका

झोपेची कमतरता आणि रात्री जेवण टाळण्याच्या सवयीमुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि शरीरातील घातक चरबी वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

हृदयविकारांशी थेट संबंध

उपाशी पोटी झोपल्याने थेट हार्ट अटॅक येत नसला तरी, ही सवय आणि झोपेची कमतरता दीर्घकाळ राहिल्यास कार्डियोव्हॅस्क्युलर आजारांचा धोका नक्कीच वाढतो.

Sleeping on an empty stomach heart attack

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Sakal

साखर वाढली की घाबरू नका! AIIMS तज्ज्ञांनी दिला डायबेटीज कंट्रोलचा सोपा मंत्र

AIIMS doctor diabetes prevention guidelines

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